الأحد 19 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الغرب لن يسمح لبوتين بالانتصار».. ماذا يجهز مؤتمر ميونخ لروسيا؟

بوتين
بوتين

قال عارف جابو، المحلل السياسي، إن الأزمة الأوكرانية مسيطرة على جدول أعمال مؤتمر ميونخ للأمن هذا العام بالدرجة الأولى، مؤكدًا أن كل من يلقون كلماتهم بالمؤتمر يتطرقون إلى الأزمة الأوكرانية.


وأضاف جابو خلال مداخلة عبر سكايب على قناة «القاهرة الإخبارية»: «المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في افتتاح مؤتمر ميونخ تحدثا عن الأزمة الأوكرانية، وضرورة دعم أوكرانيا وعدم السماح لانتصار بوتين في هذه المعركة».

 

محلل سياسي: الأزمة الأوكرانية لا تمس أوكرانيا فقط

وأكد المحلل السياسي أن الأزمة الأوكرانية لا تمس أوكرانيا فقط، بل تمس أوروبا كلها، موضحًا أن تلك الأزمة ستكون لها انعكاسات مستقبلية على النظام الأمني العالمي والاقتصاد.


وأشار إلى أن المؤتمر أيضًا يناقش بعض الملفات الأخرى التي تهم العالم في الفترة الحالية، مثل التطرق إلى أزمة التضخم والاقتصاد والطاقة بالإضافة إلى التغيرات المناخية، ومشكلة الشرق الأوسط ومناقشة الأزمة السورية والاحتجاجات في إيران.


وأوضح أن أمريكا ودول أوروبا بدأت تهتم أكثر بدول الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن هذه الدول شعرت بما تملكه من أوراق ضغط على الولايات المتحدة والغرب لتحقيق مصالحها.

مؤتمر ميونخ مؤتمر ميونخ للأمن مؤتمر ميونخ للأمن الدولي بوتين ​فلاديمير بوتين الأزمة الأوكرانية القاهرة الإخبارية

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