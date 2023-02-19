الشوط الأول.. مانشستر يونايتد يتقدم على ليستر سيتى بهدف فى البريميرليج

تقدم مانشستر يونايتد على ضيفه ليستر سيتي بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب "أولد ترافورد"، في الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2022-2023.

هارفي بارنز كان قريبًا من التسجيل لـ ليستر سيتي بهدف في الدقيقة الثامنة، بعدما انفرد بمرمى مانشستر يونايتد بعد تلقيه تمريرة رائعة من إيهانتشو، لكن ديفيد دي خيا تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 21، تلقى إيهانتشو كرة عرضية رائعة من الجهة اليمنى، ليقابلها برأسه، لكن دي خيا تصدى لها ببراعة.

وتمكن ماركوس راشفورد من تسجيل هدف التقدم لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 25، عندما تلقى تمريرة رائعة من برونو فيرنانيديز، لينفرد بمرمى ليستر سيتي ويُسكن الكرة الشباك ببراعة.

ويقود هجوم اليونايتد في لقاء اليوم جارانتشو ويجاوره ماركوس راشفورد والهولندي فيجورست، بينما بدأ في الدفاع فيكتور ليندلوف وليساندرو مارتينيز.

تشكيل اليونايتد.. جارانتشو وراشفورد يقودان الهجوم أمام ليستر سيتي

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: دالوت، مارتينيز، ليندلوف، شاو

خط الوسط: فيرنانديز، فريد، سبيتزير

خط الهجوم: جارانتشو، فيجورست، راشفورد

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