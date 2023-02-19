الأحد 19 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 6 فى حادث تصادم على الطريق الدولى بالإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية

لقى 3 مواطنين مصرعهم، وأصيب 3 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الدولي غرب الإسكندرية.

وتلقت غرفة عمليات مرور الإسكندرية بلاغا بوجود حادث على الطريق الدولى اتجاه الإسكندرية وتوقف حركة المرور، وتم الدفع بسيارات الإنقاذ على الطريق وإبلاغ الإسعاف، وبالمعاينة تبين اصطدام عدد من السيارات أسفر عن مصرع 3 مواطنين وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

كما فٌتحت حركة المرور أمام السيارات لمنع تعطل الحركة المرورية وإزالة آثار الحادث من الطريق وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

مواطنين حادث تصادم غرب الاسكندرية المستشفى غرفة عمليات

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