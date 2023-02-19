مصرع وإصابة 6 فى حادث تصادم على الطريق الدولى بالإسكندرية

لقى 3 مواطنين مصرعهم، وأصيب 3 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الدولي غرب الإسكندرية.

وتلقت غرفة عمليات مرور الإسكندرية بلاغا بوجود حادث على الطريق الدولى اتجاه الإسكندرية وتوقف حركة المرور، وتم الدفع بسيارات الإنقاذ على الطريق وإبلاغ الإسعاف، وبالمعاينة تبين اصطدام عدد من السيارات أسفر عن مصرع 3 مواطنين وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

كما فٌتحت حركة المرور أمام السيارات لمنع تعطل الحركة المرورية وإزالة آثار الحادث من الطريق وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.