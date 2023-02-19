الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لعاملين لسرقتهما دراجة نارية تحت تهديد السلاح بقنا

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بمعاقبة عاملين، بالسجن المؤبد، لاتهامهما بسرقة دراجة نارية تحت تهديد السلاح بمركز أبوتشت فى محافظة قنا. 

وصدر الحكم، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير. 

وتعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، عاملين، مقيمين بقرية الحسينات في أبوتشت، بتهمة سرقة دراجة نارية، مملوكة لـمواطن بالطريق العام وبالإكراه تحت تهديد السلاح، كما وجهت لهما جهات التحقيق تهمة حيازة سلاح ناري وطلقات نارية.

محكمة جنايات نجع حمادى عاملين السجن المؤبد السلاح محافظة قنا المستشار حسام الدين فتحي

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