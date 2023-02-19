المؤبد لعاملين لسرقتهما دراجة نارية تحت تهديد السلاح بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بمعاقبة عاملين، بالسجن المؤبد، لاتهامهما بسرقة دراجة نارية تحت تهديد السلاح بمركز أبوتشت فى محافظة قنا.

وصدر الحكم، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير.

وتعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، عاملين، مقيمين بقرية الحسينات في أبوتشت، بتهمة سرقة دراجة نارية، مملوكة لـمواطن بالطريق العام وبالإكراه تحت تهديد السلاح، كما وجهت لهما جهات التحقيق تهمة حيازة سلاح ناري وطلقات نارية.