مدينة الإنتاج الإعلامى تقيم احتفالية كبيرة بمناسبة اليوبيل الفضى لتأسيسها

تحتفل مدينة الإنتاج الإعلامي باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها، وذلك يوم السبت الموافق 25 فبراير بقاعة الاحتفالات بالمدينة.

ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي وكذلك نخبة من رجال السياسة والشخصيات العامة، إضافة إلى عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.

وسوف يتم تكريم عدد من الفنانين والمخرجين والمنتجين وكبار كتاب الدراما الذين أثروا بأعمالهم الفنية الخالدة التي أنتجتها المدينة «على مدار تاريخها» الشاشات العربية والمصرية، وأثرت في وجدان المشاهد العربي من الخليج للمحيط.

وسوف يتم أيضا تكريم رؤساء مجالس إدارات المدينة السابقين الذين لم يدخروا جهداً في خدمة هذا الكيان الضخم وتركوا بصمات كبيرة ساهمت في نجاح المدينة علي مدار الـــ25 عاما لتكون الصرح الإعلامي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأحد عناصر القوي الناعمة لمصر.