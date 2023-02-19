نائب محافظ القاهرة تتابع استعدادات افتتاح منفذين لتوفير السلع بأسعار مخفضة بدار السلام

أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، المهندسة جيهان عبدالمنعم، الجهد المبذول في تجهيز المنافذ لتوفير السلع، مشددة على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة لكل السلع المعروضة لتعظيم استفادة المواطن من المنتجات والسلع التي تم طرحها.



جاء ذلك خلال متابعة نائب المحافظ، اليوم الأحد، لكل الجهود المبذولة لافتتاح أكبر عدد من المنافذ الثابتة لتشمل أحياء المنطقة الجنوبية خاصة المناطق الأكثر احتياجًا وحيوية، وذلك على مدار اليوم؛ للانتهاء من التجهيزات والاستعدادات لدخولها الخدمة، وتوفير السلع لأكبر عدد من المواطنين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن مبادرة "المواطن أولًا" بالتنسيق مع مديرية التموين طبقًا لتعليمات المحافظ خالد عبدالعال.



وتابعت عبدالمنعم، أنه جارٍ حاليًا التجهيز لافتتاح منفذ شارع الفيوم وبشارع 9 أمام محطة مترو حدائق المعادي بنطاق حي دار السلام؛ تمهيدًا لافتتاحه أمام المواطنين وإمداده بالسلع الغذائية والمنتجات الاستراتيجية بأسعار مخفضة تتنوع ما بين (الزيوت، والأرز، والسكر، والخضروات والفاكهة، ومنتجات الألبان، واللحوم الطازجة وغيرها من المنتجات التي تحتاجها الأسر المصرية).



وقالت إن ذلك يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية لمواجهة كل المتغيرات العالمية التي ألقت بظلالها على أسعار الغذاء والسلع الأساسية، وانطلاقًا من حرص واهتمام المنطقة الجنوبية.



وأوضحت ضرورة الاستمرار في افتتاح المزيد من المنافذ الثابتة بنطاق أحيائها للتخفيف عن كاهل المواطن، لاسيما ما يتعلق بتوفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة لحماية الأسر المصرية من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار العالمية.



ولفتت إلى أنه بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة سيتم افتتاح أكبر عدد من المنافذ على مرحلتين ليكون 15 منفذًا كمرحلة أولى و21 منفذًا كمرحلة ثانية، بجانب تكثيف الجهود لإمداد المنافذ بالمنتجات بصورة مستمرة للحفاظ على الاستدامة، والإعلان عن قائمة الأسعار الاسترشادية؛ لمكافحة الغلاء والتصدي لاستغلال بعض التجار.