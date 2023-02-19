رغم الأزمة الاقتصادية العالمية.. كيف نجحت مصر في توفير السلع الغذائية؟ (فيديو)

كشف الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، طرق نجاح مصر في توفير السلع رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن الدولة بذلت مجهودات كبيرة، مُتابعة من القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، ووزارة التجارة والصناعة.

وقال أشرف كمال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن هناك خطة عمل متجانسة وتم تنسيقها على أعلى مستوى، للعمل على تحقيق الأمن الغذائين من خلال الإتاحة فلم يشعر أحد بنقص سلع في الأسواق.

وأضاف: "عدم نقص السلع في الأسواق يأتي من خلال عاملين أولهما التوسع الأفقي في المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع "المليون ونصف فدان" في 17 موقعًا بـ 8 محافظات، 65% منها في محافظات الصعيد.

وتابع: "مشروع الدلتا الجديدة، 2.2 مليون فدان، مشروع استصلاح شمال ووسط سيناء 500 ألف فدان، ومشروع شرق العوينات 220 ألف فدان".

وحول العامل الثاني المحقق للأمن الغذائي، أوضح أنه يتم من خلال التوسع الرأسي، من خلال استنباط أصناف قليلة الاستهلاك للتربة والمياه، وعالية الإنتاجية، ومشروعات الإنتاج الحيوانين وتطوير الثروة الحيوانية، وتحسين السلالات الجديدة من الإنتاج الحيواني، وتطوير مراكز التلقيح الصناعي لتحسين السلالات، فضلًا عن مشروعات مراكز تجميع الألبان المنتشرة في ربوع الجمهورية.