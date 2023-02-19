الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كيفية تقديم طلبات حج القرعة 2023

حج
حج

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن طرق وخطوات التقدم لـ حج القرعة لهذا العام 1444هـ / 2023م، لأداء مناسك الحج.

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تقديم حج القرعة 2023

ومن المقرر أن تقدم طلبات حج القرعة 2023 بمعرفة المواطن شخصيًا إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة.

أو يتم تقديم حج القرعة 2023 الكترونيا عبر الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية https://hij.moi.gov.eg على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

أو تقديم حج القرعة 2023 هاتفيا عن طريق الإتصـال بالخدمة الصوتية على رقم 27983000 – 02 وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية، وفى حالة إنتهاء سريانها لا يقبل الطلب.

وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.

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وائل لطفي

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