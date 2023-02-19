وزير العدل يقرر إنشاء فرع جديد للتوثيق فى المنيا

نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، الذي يحمل رقم 1288 لسنة 2023، بشأن إنشاء فرع للتوثيق تابع لمكتب التسجيل والتوثيق العقاري بالمنيا ومقره داخل مبنى مجمع الخدمات الحكومية بقرية المقصره مركز ملوي بمحافظة المنيا، ويقوم بجميع أعمال التوثيق المختلفة لقسم شرطة ملوي.

ونص القرار على أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم السجل العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية وتعديل القوانين ولائحتها التنفيذية،وعلى المرسوم الجمهوري بقانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم هيئة النشر والتوثيق العقاري.

وفقًا لقرار المستشار ووزير العدل رقم 1684 لعام 2022 بالانضمام ودمج بعثة التسجيل العقاري في ملاوي مع فرع التوثيق بملاوي لتصبح بعثة التسجيل العقاري والتوثيق في ملاوي تتبع التسجيل العقاري ومكتب التوثيق بالمنيا واختصاصاته تشمل الحدود الإدارية لقسم شرطة ملوي لأشهر والتوثيق ومذكرة هيئة التسجيل العقاري والتوثيق بتاريخ 2.23215

وجاء بالمادة الأولى من القرار إنشاء فرع للتوثيق بموجب اسم المسرة تابع لمكتب التسجيل والتوثيق العقاري بالمنيا ومقره داخل مبنى مجمع الخدمات الحكومية بقرية المقصره مركز ملوي بمحافظة المنيا ويقوم بجميع أعمال التوثيق المختلفة ماعدا لما يشترط القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعية في ضوء الاختصاص في هذا الصدد لفرع التوثيق.