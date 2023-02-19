الأحد 19 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزير العدل يقرر إنشاء فرع جديد للتوثيق فى المنيا

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان

نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، الذي يحمل رقم 1288 لسنة 2023، بشأن إنشاء فرع للتوثيق تابع لمكتب التسجيل والتوثيق العقاري بالمنيا ومقره داخل مبنى مجمع الخدمات الحكومية بقرية المقصره مركز ملوي بمحافظة المنيا، ويقوم بجميع أعمال التوثيق المختلفة لقسم شرطة ملوي.

ونص القرار على أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم السجل العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية وتعديل القوانين ولائحتها التنفيذية،وعلى المرسوم الجمهوري بقانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم هيئة النشر والتوثيق العقاري.

وفقًا لقرار المستشار ووزير العدل رقم 1684 لعام 2022 بالانضمام ودمج بعثة التسجيل العقاري في ملاوي مع فرع التوثيق بملاوي لتصبح بعثة التسجيل العقاري والتوثيق في ملاوي تتبع التسجيل العقاري  ومكتب التوثيق بالمنيا واختصاصاته تشمل الحدود الإدارية لقسم شرطة ملوي لأشهر والتوثيق ومذكرة هيئة التسجيل العقاري والتوثيق بتاريخ 2.23215

وجاء بالمادة الأولى من القرار إنشاء فرع للتوثيق بموجب اسم المسرة تابع لمكتب التسجيل والتوثيق العقاري بالمنيا ومقره داخل مبنى مجمع الخدمات الحكومية بقرية المقصره مركز ملوي بمحافظة المنيا ويقوم بجميع أعمال التوثيق المختلفة ماعدا لما يشترط القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعية في ضوء الاختصاص في هذا الصدد لفرع التوثيق.

الجريدة الرسمية المسشار عمر مروان وزير العدل التسجيل والتوثيق المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 8 بانقلاب سيارة بطريق الواحات- سيوة

«رشة بنج» كلمة السر وراء مشادة محمد الشناوى مع طبيب الهلال السودانى

350 مليون جنيه لسرعة الانتهاء من تطوير المناطق غير المخططة بالسويس

وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم إلى الأردن لدعم الاستثمار في المحميات

الإعدام للمتهمين بقتل الطفل يوسف «ضحية الآيفون»

وكيل تعليم الوادى الجديد يتفقد مدرسة الثانوية الفنية بالخارجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

علي سعدة

تقنين البلطجة

خالد حريب

فريد تادرس في ثياب محمد مشالى

مؤمن المحمدي

الأب بيبيع البيت

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد خطة «الإصلاح القضائى»

مُستوطنون إسرائيليون يُهاجمون فلسطينيين بوسط الخليل

إسرائيل تشن غارة جوية ضد سوريا