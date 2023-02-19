الأحد 19 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تعلن قبول طلبات التقدم لحج القرعة

الحج
الحج

تتقدم وزارة الداخلية بخالص التهنئة لأبناء الشعب المصرى العظيم بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1444هـ/2023م.

وتجرى قرعة الحج في جميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت.

أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج – لكل المتقدمين - بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

وزارة الداخلية موسم أداء فريضة الحج شئون الإدارية شبكة الإنترنت

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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