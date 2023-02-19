«الداخلية» تعلن قبول طلبات التقدم لحج القرعة

تتقدم وزارة الداخلية بخالص التهنئة لأبناء الشعب المصرى العظيم بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1444هـ/2023م.

وتجرى قرعة الحج في جميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت.

أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج – لكل المتقدمين - بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.