الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كشف هوية شاب عُثر على جثته بالطريق الصحراوي بقنا

جثة
جثة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، هوية شاب عُثر على جثته، صباح اليوم الأحد، بها إصابات طلق ناري بالرأس ملقاة على الطريق الصحراوي بجوار مدخل قرية المراشدة، مركز الوقف، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية حتى الآن، ملقاة على الطريق الصحراوي بجوار مدخل المراشدة في مركز الوقف.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الوقف، وتبيّن بعد الفحص العثور على جثة شاب في الثلاثينات من العمر بها إصابات طلق ناري في الرأس، ويرتدي قميص وبنطلون، ملقاة بجوار مدخل قرية المراشدة الصحراوي في مركز الوقف.

وبعد تكثيف التحريات تم كشف هوية الجثة وأنها لشاب يُدعى "عرفات دسوقي أحمد محمد، من منطقة نجع الجنينة، بقرية المراشدة، بمركز الوقف، تم نقل إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف النيابة، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

الطريق الصحراوي الصحراوي العثور على جثة شاب السيطرة علي حريق الحماية المدنية بقنا الحماية المدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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