كشف هوية شاب عُثر على جثته بالطريق الصحراوي بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، هوية شاب عُثر على جثته، صباح اليوم الأحد، بها إصابات طلق ناري بالرأس ملقاة على الطريق الصحراوي بجوار مدخل قرية المراشدة، مركز الوقف، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية حتى الآن، ملقاة على الطريق الصحراوي بجوار مدخل المراشدة في مركز الوقف.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الوقف، وتبيّن بعد الفحص العثور على جثة شاب في الثلاثينات من العمر بها إصابات طلق ناري في الرأس، ويرتدي قميص وبنطلون، ملقاة بجوار مدخل قرية المراشدة الصحراوي في مركز الوقف.

وبعد تكثيف التحريات تم كشف هوية الجثة وأنها لشاب يُدعى "عرفات دسوقي أحمد محمد، من منطقة نجع الجنينة، بقرية المراشدة، بمركز الوقف، تم نقل إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف النيابة، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.