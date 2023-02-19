الأحد 19 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب الأجرة.. 5 مصابين خلال مشاجرة في القليوبية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أُصيب 5 مواطنين خلال مشاجرة نشبت بين طرفين، بسبب الخلاف على أجرة جمع وتحميل البرتقال من إحدى المزارع، وتعدي كل طرف على الآخر بالضرب، في منطقة كفر الولجا التابعة لمركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

وتم نقل المصابين لمستشفى كفر شكر لتقديم العلاج وتصرّح لهم بالخروج عقب تلقي العلاج اللازم، وتمكن ضباط المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مستشفى كفر شكر، يفيد وصول 5 مصابين بإصابات مختلفة ادعاء مشاجرة بينهم بمنطقة كفر الولجا التابعة لدائرة المركز.

البرتقال كفر الولجا شرطة كفر شكر محافظة القليوبية مستشفى

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وائل لطفي

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