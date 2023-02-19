«دور التراث الثقافي غير المادي للمجتمع المصري».. على طاولة «الأعلى للثقافة»

"دور التراث الثقافي غير المادي في الحياة السياسية والاقتصادية للمجتمع المصري"، عنوان الندوة التي تعقد بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك في تمام السادسة من مساء الثلاثاء المقبل الموافق 21 فبراير الجاري.

وتنظم ندوة "دور التراث الثقافي غير المادي في الحياة السياسية والاقتصادية للمجتمع المصري"، لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس، بالتعاون مع لجنة التراث غير المادى بالمجلس؛ وذلك بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

تدير الندوة الدكتورة عادلة رجب مديرة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة مقررة اللجنة، ويشارك فيها كل من: الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أستاذ مساعد للدراسات الأدبية والنقدية بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة حلوان وعضو لجنة التراث، والدكتور محمد أحمد مرسي أستاذ العلوم السياسية جامعة مصر عضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة نادية بدر الدين أبو غازي أستاذة العلوم السياسية جامعة القاهرة عضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة نهلة إمام أستاذة العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون مستشارة التراث الثقافي غير المادي لوزارة الثقافة مقررة لجنة التراث الثقافي غير المادي بالمجلس.

ندوة "دور التراث الثقافي غير المادي في الحياة السياسية والاقتصادية للمجتمع المصري"، تتناول أهمية ودور التراث اللا مادي في نواحي الحياة الاقتصادية والسياسية في المجتمع المصري.

ويقصد بالتراث غير المادي، يقصد به الممارسات والتصورات، وأشكال التعبير والمعارف والمهارات، والتي تعتبرها الجماعات جزءا من تراثها الثقافي والحضاري، وهو تراث متوارث عبر الأجيال.

وكانت منظمة اليونسكو، قد اعتمدت على قائمتها للتراث غير المادي في مصر: ملحمة السيرة الهلالية ــ لعبة التحطيب واللعب بالعصا ــ الدمي اليدوية التقليدية “الأراجوز المصري” ــ النسيج المصري في الصعيد ــ الخط العربي وكل ما يتعلق به من معارف ومهارات وممارسات ــ نخيل التمر ــ ومؤخرا الاحتفالات المتعلقة برحلة العائلة المقدسة إلى مصر.