«القاهرة الإخبارية» تكشف عدد المصريين المتضررين من زلزال تركيا

كشفت مصادر تركية خاصة، اليوم، لقناة القاهرة الإخبارية عن عدد المصريين المتضررين من الزلزال المدمر.

وقال عمر أحمد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أنقرة، إن عدد ضحايا الزلزال في تركيا وصل إلى 40.642 ألف شخص، بينهم 3 ضحايا مصريين وشخص آخر مفقود لم يعثر عليه حتى الآن، متابعًا أن هناك طلابًا مصريين في المنطقة بعضهم تعرض لجروح وتمت معالجتهم ونقلهم إلى مناطق أخرى آمنة.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن إدارة الكوارث التركية ستنهي عمليات البحث في معظم المناطق عن المصابين والمفقودين والضحايا بدءًا مع نهاية اليوم، مشيرًا إلى أن عملية رفع الأنقاض مستمرة حاليًا، ولكن ليست بالسرعة المطلوبة تخوفًا من وجود ناجين لا يزالون على قيد الحياة تحت الأنقاض من ناحية، ومن ناحية أخرى أن الجثث لا تزال موجودة تحت الأنقاض، فيما تسعى فرق الإنقاذ لانتشال هذه الجثث وتنظيف المناطق منها لتبدأ رفع الأنقاض.