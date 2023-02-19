الأحد 19 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين لبريطانيا: علينا التخلص من جميع أنواع التدخل والدفع تطور العلاقات

وانج يي
وانج يي

قال كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني خلال اجتماع على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: إن هناك تكاملاً اقتصادياً قوياً بين الصين وبريطانيا وإمكانيات كبيرة للتعاون.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز فقد قال يي  لوزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي:  إنه يتعين على الصين وبريطانيا التخلص من جميع أنواع التدخل والدفع من أجل تطور العلاقات بين البلدين بشكل سليم، وفق ما نقلت وزارة الخارجية الصينية، الأحد.


بلينكن يحذر الصين من تقديم دعم مادى لروسيا فى أوكرانيا

وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الصين من عواقب ستطولها في حال تقديمها أي "دعم مادي" لروسيا في أوكرانيا.
جاء ذلك خلال اجتماع نادر بين بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي، السبت، في مدينة ميونخ بألمانيا، وفق ما أفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس.
وقال برايس إن بلينكن أبلغ نظيره الصيني بأن حادث المنطاد الذي أسقطه الجيش الأمريكي "يجب ألا يتكرر أبدا"، بحسب ما نقلت قناة الحرة الامريكية.
وذكر برايس أن بلينكن حذر أيضا وانغ يي من "تداعيات وعواقب" ستطول الصين إذا تبين أنها قدمت "دعما ماديا" لروسيا في حربها في أوكرانيا.
ويأتي اللقاء في وقت تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترا بعدما أسقط الجيش الأمريكي منطادا صينيا.
وقال برايس إن اللقاء الذي كان موضع تكهنات عديدة في ضوء وجود الوزيرين في ميونيخ لحضور مؤتمر الأمن، تم في مكان لم يكشف عنه بعيدا من وسائل الإعلام.
واللقاء هو الأول بعد أزمة المنطاد الصيني، التي دفعت بلينكن إلى تأجيل زيارته التي كانت مقررة نهاية هذا الأسبوع لبكين، وهي الزيارة التي كان يعول عليها لتخفيف التوتر بين البلدين.
وقال برايس إن الوزير بلينكن كرر تصريحات الرئيس جو بايدن، بأن الولايات المتحدة "ستنافس وستدافع من دون اعتذار عن قيمنا ومصالحنا، لكننا لا نريد صراعا مع جمهورية الصين الشعبية، ولا نبحث عن حرب باردة جديدة".
وشدد الوزير على أهمية الحفاظ على الحوار الدبلوماسي، وفتح خطوط الاتصال في جميع الأوقات، بحسب المتحدت.
 

كبير الدبلوماسيين الصينيين لجنة الشؤون الخارجية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني مؤتمر ميونيخ للأمن وزير الخارجية البريطانى جميع أنواع التدخل

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