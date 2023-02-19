مع بداية التعاملات الصباحية حرص الملايين من المواطنين سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 19 فبراير 2023 عبر جوجل، حيث استقر سعر الحديد والأسمنت بالساعات الأولى اليوم في جميع الأسواق المصرية.

اقرأ أيضا

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 19 فبراير 2023

وتوفر «الدستور» لجميع متابعيها معرفة كل ما سيخص الخدمة بكافة الخطوات وكيفية تنفيذها ويكون من ضمن خدمات مستمرة ستقدمها لزوارها في متنوع المجالات.

أسعار الحديد اليوم الأحد

سعر طن حديد عز مابين 28450 جنيها و28600 جنيه تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاى مابين 28200 جنيه و28300 جنيه.

سعر طن حديد العتال مابين 27400 جنيه و27500 جنيه.

سعر طن حديد عطية مابين 27150 جنيها و27150 جنيها.

سعر حديد سرحان 27100 جنيه.

سعر طن حديد المراكبى 27200 جنيه.

سعر طن حديد المصريين 27350 جنيه.

سعر طن حديد الكومي 27200 جنيه.

سعر طن حديد المعادى 27150 جنيها.

سعر طن حديد العشري مابين 27300 جنيه و27350 جنيها.

سعر طن حديد مصر ستيل مابين 27350 جنيها و27350 جنيها.



سعر طن الأسمنت اليوم الأحد

سعر طن الأسمنت المسلح للمستهلك 1935 جنيها تسليم أرض المصنع

سعر طن الأسمنت النصر اليوم للمستهلك مابين 1905 جنيهات و1910 جنيهات تسليم أرض المصنع.

سعر الأسمنت وادي النيل اليوم للمستهلك مابين 1840 جنيها و1850 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر طن الأسمنت المخصوص للمستهلك اليوم مابين 1900 جنيه و1905 جنيهات تسليم أرض المصنع.

سعر طن أسمنت العسكري للمستهلك اليوم مابين 1840 جنيها و1840 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر طن أسمنت سيناء مابين 1840 جنيها و1840 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر طن أسمنت حلوان للمستهلك اليوم 1890 جنيها.

سجل اسمنت السهم للسمتهلك اليوم مابين 1840 جنيها و1850 جنيها.

أسمنت السويدي للمستهلك اليوم مابين 1980 جنيها و1990 جنيها.

طن أسمنت المسلة للمستهلك اليوم مابين 1890 جنيها و1895 جنيها.

سعر العسكري بني سويف للسمتهلك اليوم 1830 جنيها.

سعر طن أسمنت العامرية عادة اليوم مابين 1970 جنيها و1975 جنيها.

سعر طن أسمنت الممتاز اليوم مابين 1935 جنيها و1940 جنيها

سعر طن أسمنت السويس اليوم مابين 1930 جنيها و1940 جنيها.

سعر طن أسمنت المهندس مابين 1890 جنيها و1900 جنيه.

سعر طن أسمنت النهضة، 820 جنيها.

سعر طن أسمنت أسوان مابين 1780 جنيها.

وسعر طن أسمنت السد العالي 1780 جنيها.

سعر طن أسمنت قنا مابين 1820 جنيها و1830 جنيها.

سعر طن أسمنت المصريين مابين 1760 جنيها و1770 جنيها.