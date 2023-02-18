السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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شكري: نعمل على بلورة الهيكل التنظيمى لصندوق الخسائر والأضرار للتغيرات المناخية

سامح شكري
سامح شكري

قال السفير  سامح شكري وزير الخارجية، إنه يتم العمل خلال الوقت الحالي على بلورة الهيكل التنظيمي الخاص بصندوق الخسائر والأضرار، لمواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية.

نطالب بتفعيل كل تعهدات الدول المتقدمة للدول النامية

وأضاف، خلال تصريحاته لفضائية "القاهرة الإخبارية"، على هامش مشاركته في القمة الـ 36 للاتحاد الإفريقي، أن الدول الإفريقية لم تساهم في مشكلة التغيرات المناخية والانبعاثات، مؤكدًا أنهم مستمرون في المطالبة بتفعيل كل التعهدات التي تمت من الدول المتقدمة للدول النامية.

وأشار إلى أنه يجب تفعيل دفع 100 مليار دولار للدول النامية، كما يجب على الدول تخفيف الانبعاثات والانتقال العادل للطاقة الجديدة والمتجددة دون إهدار للطاقة وتحقيق العدل في إطار تحمل المسئوليات.   

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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