السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شاب بمادة حارقة على وجهه بالفيوم

إصابة شاب وسط مدينه
إصابة شاب وسط مدينه الفيوم بمادة حارقة في وجهه

أصاب شابان يستقلان دراجه بخارية، أحد المواطنين بميدان المسلة بوسط مدينة الفيوم بإلقاء مادة حارقة على وجهه، وفرا هاربين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم وسيارة مرفق الإسعاف ونقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية وعمل اللازم.

كما قامت مباحث قسم شرطة أول الفيوم بفحص الكاميرات الموجودة في مكان الواقعة لكشف هوية الشابان والقبض عليهما.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من مرفق الإسعاف تفيد قيام شابين بإلقاء مادة حارقة على وجه مواطن، مما تسبب في إصابته ونقلت سيارة مرفق الإسعاف المصاب إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اصابة شاب الفيوم ماده حارقه وجهه

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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