10 آلاف مشجع لمباراة الأهلى وصن داونز بدورى أبطال إفريقيا

تلقى النادي الأهلي إخطارًا من الجهات الأمنية بحضور عشرة آلاف مشجع لمباراة الفريق أمام صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها يوم 25 فبراير الجاري على استاد الأهلي وي السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم السبت أن ذلك جاء في ضوء الاجتماع الأمني للمباراة الذي جرى مؤخرًا.

وخسر الأهلي أمام مضيفه الهلال السوداني 0-1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بالبطولة الإفريقية.

وسجل ماكابي ليليبو هدف المباراة الوحيد للهلال في الدقيقة 53.

وشهدت المباراة إهدار ماكابي ليليبو فرصة تسجيل الهدف الثاني، بعدما أضاع ضربة جزاء في الدقيقة 66.

وحصد الهلال أول ثلاث نقاط له في المجموعة، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام صن داونز الجنوب إفريقي، فيما تأجلت مباراة الأهلي مع القطن الكاميرون في الجولة ذاتها، لمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية في المغرب، والتي شهدت حصوله على المركز الرابع.