يزداد البحث عن رابط الاستعلام عن قبض الشؤون الاجتماعية بالرقم القومي مع بدء صرف المعاش المقرر له في منتصف كل شهر ميلادي.



اقرا ايضا





استعلام عن قبض الشؤون الاجتماعية بالرقم القومي



نوضح في هذا التقرير رابط استعلام عن قبض الشؤون الاجتماعية ضمن برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة للمستفيدين منه.



يمكن استعلام عن قبض الشؤون الاجتماعية بالرقم القومي من خلال الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا https://tk.moss.gov.eg/



وكتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة

ثم الضغط على كلمة استعلام

لمعرفة النتيجة المطلوبة.

يمكن الحصول على قبض الشؤون الاجتماعية وهو معاش تكافل وكرامة الـذي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، ويستفيد منه الأسرة والطفل والمرأة، ذوى الإعاقة والمسنين والشباب، بدعم مادي قدره 500 جنيه للأسر المستفيدة، 450 جنيهًا للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة و350 جنيهًا للأيتام.



المستندات المطلوبة:

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة اقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.



يصل عدد المستفيدين من قبض الشؤون الاجتماعية أو معاش تكافل وكرامة إلى ما يقرب من 5.2 مليون أسرة مستفيدة بتكلفة تتجاوز 25 مليار جنيه سنويا.



اقرأ أيضا





موانع صرف قبض الشؤون الاجتماعية

ـ ملكية أرض زراعيه ( نصف فدان فأكثر )

ـ إيجار أرض زراعيه ( فدان فأكثر )

ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن

ـ ملكية محل تجارى أو أكثر ( مسجله أو غير مسجله )

ـ ملكية رؤوس مواشى للتجاره ( ثلاثه أو أكثر )

ـ العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى ( بإشتراك تأمينى )

ـ العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى ( بدون إشتراك تأمينى ) بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسره الواحده المكونه من أربعة أفراد

ـ إمتلاك أو الشراكه فى مشروعات خاصه ( مسجله أو غير مسجله مع ذكر قيمة المشروع )

ـ الحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومى / جيش / شرطه عن ذاته

ـ الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر

ـ السفر خارج البلاد بغرض العمل ( قبل أو بعد القبول بالبرنامج )

ـ ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة

ـ مصروفات مدرسيه أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا

ـ إمتلاك معدات ثقيله مثل ( لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء ... )

ـ تلقى دعم من جمعيات أهليه بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً

ـ عدم الإستدلال على الأسره فى نطاق الوحده الإجتماعيه ( تجميد لحين التحقق )

ـ مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسره من السجن ( تجميد لحين التحقق )



