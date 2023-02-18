السبت 18 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استعلام عن قبض الشؤون الاجتماعية بالرقم القومي

استعلام عن قبض الشؤون
استعلام عن قبض الشؤون الاجتماعية بالرقم القومي

يزداد البحث عن رابط الاستعلام عن قبض الشؤون الاجتماعية بالرقم القومي مع بدء صرف المعاش المقرر له في منتصف كل  شهر ميلادي.
 
اقرا ايضا

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في دور ابطال افريقيا والقنوات الناقلة


 

استعلام عن قبض الشؤون الاجتماعية بالرقم القومي
 

نوضح في هذا التقرير رابط استعلام عن قبض الشؤون الاجتماعية ضمن برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة للمستفيدين منه.
 

يمكن استعلام عن قبض الشؤون الاجتماعية بالرقم القومي من خلال الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا https://tk.moss.gov.eg/

وكتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة 
ثم الضغط على كلمة استعلام 
لمعرفة النتيجة المطلوبة.

 

يمكن الحصول على قبض الشؤون الاجتماعية وهو معاش تكافل وكرامة الـذي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، ويستفيد منه الأسرة والطفل والمرأة، ذوى الإعاقة والمسنين والشباب، بدعم مادي قدره  500 جنيه للأسر المستفيدة، 450 جنيهًا للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة و350 جنيهًا للأيتام.
 

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2023 

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

المستندات المطلوبة:
صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.
صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.
كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.
صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
صورة اقرار الوصاية للأيتام.
صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

يصل عدد المستفيدين من قبض الشؤون الاجتماعية أو معاش تكافل وكرامة إلى ما يقرب من 5.2 مليون أسرة مستفيدة بتكلفة تتجاوز 25 مليار جنيه سنويا.

اقرأ أيضا

امساكية شهر رمضان 2023 وعدد ساعات الصيام

موقع وزارة الإسكان الاجتماعي.. الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16


 

موانع صرف قبض الشؤون الاجتماعية 

 

ـ ملكية أرض زراعيه ( نصف فدان فأكثر )

ـ إيجار أرض زراعيه ( فدان فأكثر )

ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن

ـ ملكية محل تجارى أو أكثر ( مسجله أو غير مسجله )

ـ ملكية رؤوس مواشى للتجاره ( ثلاثه أو أكثر )

ـ العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى ( بإشتراك تأمينى )

ـ العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى ( بدون إشتراك تأمينى ) بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسره الواحده المكونه من أربعة أفراد

ـ إمتلاك أو الشراكه فى مشروعات خاصه ( مسجله أو غير مسجله مع ذكر قيمة المشروع )

ـ الحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومى / جيش / شرطه عن ذاته

ـ الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر

ـ السفر خارج البلاد بغرض العمل ( قبل أو بعد القبول بالبرنامج )

ـ ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة

ـ مصروفات مدرسيه أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا

ـ إمتلاك معدات ثقيله مثل ( لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء ... )

ـ تلقى دعم من جمعيات أهليه بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً

ـ عدم الإستدلال على الأسره فى نطاق الوحده الإجتماعيه ( تجميد لحين التحقق )

ـ مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسره من السجن ( تجميد لحين التحقق )

 

استعلام عن قبض الشؤون الاجتماعية الشؤون الاجتماعية برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة موقع وزارة التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

طلب رحيله.. فيريرا يحرج إدارة الزمالك ويستبعد «صفقة أمير»

أهالي المفرج عنهم في ليبيا: عشنا أصعب أيام حياتنا قلقاً على أبناءنا ونشكر الرئيس

«اطلع يا حمزة لأمك».. انتشال جثمان طفل غرق في مصرف كوتشنر بعد 144 ساعة بحث

عالم بالأزهر: احتفالات «الداخلية» بذكرى الإسراء والمعراج لها أثر عظيم

الوثائقية تنطلق.. صرح إعلامى عملاق لمواجهة حملات تزييف التاريخ والوعى بأقوى الأفلام

المهندسين: مصر تمتلك 4 آلاف سيارة كهربائية.. والدولة تتجه لتوطين هذه الصناعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

علي سعدة

تقنين البلطجة

خالد حريب

فريد تادرس في ثياب محمد مشالى

مؤمن المحمدي

الأب بيبيع البيت

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

«الشعب الفلسطينى»: طرد الوفد الإسرائيلى انتصار سياسى لقيم الحق

رئيس الوزراء الفلسطينى: آن الأوان لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا

لحظة طرد وفد إسرائيل من قمة الاتحاد الإفريقى (فيديو)