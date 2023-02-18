السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: سندعم كييف بمعدات عسكرية قيمتها بـ2.3 مليار جنيه إسترلينى

ريشى سوناك
ريشى سوناك

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم السبت، عن أن بريطانيا ستدعم كييف بمعدات عسكرية تقدر قيمتها بـ2.3 مليار جنيه إسترليني خلال العام الجاري.

جاءت تصريحات سوناك خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن العالمي فى ميونخ الألمانية اليوم.

وأكد سوناك أن قيمة المساعدات العسكرية التي ستقدمها بريطانيا لأوكرانيا خلال العام 2023، ستعادل الدعم العسكري الذي قدمته خلال العام 2022، وربما تتجاوزها، وفقًا لفضائية سكاى نيوز.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن بلاده كانت أول دولة أمدت أوكرانيا بالدبابات، وأول دولة دربت الطيارين ومشاة البحرية الأوكرانيين.

وطالب سوناك الساسة الغربيين، بمضاعفة دعمهم لأوكرانيا، لافتًا إلى حاجة كييف الماسة إلى الدبابات، والمدفعيات، والمدرعات، وأنظمة الدفاع الجوي، وغيرها من الأسلحة الثقيلة، منوهًا بوصول الأزمة الأوكرانية إلى نقطة مفصلية مهمة.

وشدد على أن المملكة المتحدة ستكون أول دولة تمد أوكرانيا بالأسلحة بعيدة المدى، حتى تتمكن من تحقيق النصر على روسيا.

بريطانيا تطالب روسيا بدفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا

كما طالب رئيس الوزراء البريطاني، روسيا بدفع كل تكاليف إعادة الإعمار في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الجميع مطالب بمساعدة أوكرانيا في حماية مدنها من الصواريخ الروسية، قائلًا: «سنكون نحن أول من يقدم لأوكرانيا سلاحًا طويل المدى، بالإضافة إلى تقديم أقوى وأكثر الدفاعات الجوية تقدمًا من أجل الدفاع عن بلادهم».

وأكد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، مطالبًا العالم كله بأن يحاسب روسيا على جرائم الحرب في ماريبول أو أي مدن أخرى والتدمير البشع الذي قامت به في أوكرانيا.

من جانبها، قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية قررت الإعلان صراحة أن روسيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، متابعة: "أقول لكل من ارتكب تلك الجرائم ومن يديرهم ستتحملون المسئولية وستسألون".

رئيس الوزراء البريطاني بريطانيا كييف مؤتمر الأمن العالمي أوكرانيا الدعم العسكري

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وائل لطفي

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