السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خالد الجندى يكشف فوائد التسبيح.. والفرق بينه وبين التقديس

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه من ضمن الإعجاز القرآني أنه لا يجوز أن تحل كلمة محل أخرى أو يحذف منها أو يضاف إليها حرف، مشيرًا إلى أن التسبيح من أعظم العبادات وذكر العلماء أن له أكثر من مائة فائدة.

فوائد التسبيح

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن من فوائد التسبيح  أنه كفارة للذنوب، ورفعة للأجور وجلاء للصدور وزوال للهم والغم والكرب واقتراب من الله، فالتسبيح القرآن علق عليه كثيرًا ومنها قوله عالى: "فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ".

وتابع، أن كلمة سبح معناها بعد، ولذلك فإن التسبيح معناه إبعاد شيء عن ذات الله مثل النوم، والندم والتسرع والخوف وكل الصفات غير الجيدة، أما التقديس فهو مدح لله، مثل الله قوي.

خالد الجندي فوائد التسبيح التقديس الإعجاز القرآني العبادات

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