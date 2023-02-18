الشوط الأول.. السيتى يتقدم على نوتنجهام فوريست بصاروخية سيلفا

تقدم مانشستر سيتي على مضيفه نوتنجهام فوريست في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ24 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدف دون رد.

وفرض مانشستر سيتي استحواذه على مجريات اللعب منذ بداية المباراة، وشكل ضغطًا مكثفًا على دفاعات فريق نوتنجهام فوريست وأجبرهم على التراجع للدفاع في محاولة منهم لحرمان لاعبي السيتي من تسجيل هدف التقدم، بينما لم يتوقف ضغط وهجوم لاعبي السيتي لتسجيل هدف مبكر وتأكيد سيطرتهم على مجريات المباراة.

وأهدر لاعبو مانشستر سيتي أكثر من فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم، وانتهت أغلب المحاولات بين أقدام دفاع نوتنجهام فوريست.

وحاول لاعبو نوتنجهام تشكيل الخطورة على مرمى السيتي عن طريق الهجمات المرتدة السريعة ولكن لم يصلوا للمرمى في أي محاولة.

ولعب كيفن دي بروين كرة عرضية بالدقيقة 33 وحولها رودري برأسه ناحية المرمى ومرت بجوار القائم الأيسر.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي السيتي في الدقائق التالية من المباراة لتسجيل هدف التقدم، ولكن لم تهدد المرمى بشكل صريح.

وانطلق جاك جريليتش بالكرة على الجانب الأيسر لمنطقة جزاء نوتنجهام ولعب كرة عرضية أبعدها الدفاع لركنية، نفذها فيل فودين عرضية داخل منطقة الجزاء وأبعدها الدفاع، ووصلت لجريليتش ومرر الكرة لبرناردو سيلفا على حدود منطقة الجزاء وسددها مباشرة في الشباك بالدقيقة 41.

وانطلق جاك جريليتش داخل منطقة جزاء نوتنجهام في الدقيقة 42، وراوغ جو ورال، مدافع نوتنجهام، وتدخل معه الدفاع وأبعد الكرة عن منطقة الجزاء.

وفي مباريات أخرى تقدم ساوثهامبتون على نظيره تشيلسي بهدف نظيف، بينما حسم التعادل السلبي بقية المباريات.

تشكيل السيتي.. فودين أساسيًا وهالاند يقود الهجوم أمام نوتنجهام

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، دياز، لابورتي

خط الوسط: فودين، جوندجان، رودري، دي بروين

خط الهجوم: سيلفا، هالاند، جريليش