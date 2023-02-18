السبت 18 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع محصل كهرباء أثناء عبوره الطريق الإقليمي بالمنوفية

جثة
جثة

لقي محصل كهرباء بشركة كهرباء وسط الدلتا فرع منوف، مصرعه أثناء عبوره الطريق الإقليمي بالمنوفية، وتم نقل الجثمان لمستشفى الباجور التكاملي.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بمصرع شخص أثناء عبوره الإقليمي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، حيث تبين وفاة فهمي، م، ا، 55عام مقيم قرية بي العرب التابعة لمركز منوف ويعمل محصل كهرباء بفرع كهرباء منوف عقب تعرضه لحادث تصادم دراجة بخارية بسيارة ملاكي مما تسبب في تحول جثته إلى أشلاء على الطريق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

اتخاذ كافة الإجراءات استقبلت الطريق الإقليمي اللواء حازم سامي بسيارة ملاكي بالواقعة تحرير المحضر

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وائل لطفي

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