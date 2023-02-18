إصابة فرد شرطة أثناء التعامل مع حريق فى الغردقة

أصيب فرد شرطة من قوة الحماية المدنية بالبحر الأحمر أثناء التعامل مع حريق نشب بالقرب من محطة الوجه القبلي، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة الغردقة على حريق بشقة سكنية في شارع النصر، بالقرب من محطة أتوبيس الوجه القبلي بمدينة الغردقة، حيث أسفر الحريق عن إصابة أحد رجال الحماية المدنية باختناق، وتم إسعافه في مكان الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان قد ورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية، وكذلك غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بشارع النصر بالغردقة بالقرب من محطة أتوبيس الوجه القبلي.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتمت السيطرة على الحريق، الذي أسفر عن إصابة أحد رجال الحماية المدنية باختناق، وتم إسعافه، وقد التهمت النيران أغلب الشقة، ولم تنجم عن الحريق خسائر بشرية.