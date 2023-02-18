السبت 18 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ريمونتادا رائعة تقود أرسنال للعودة أمام أستون فيلا في مباراة الأهداف الستة

ارسنال
ارسنال

حقق أرسنال فوز مثيرًا على نظيره أستون فيلا بعجما قلب تأخره بهدفين إلى فوز بأربعة، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين عصر اليوم السبت في إطار لقاءات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.

وحافظ أرسنال على صدارة ترتيب البريميرليج بـ 54 نقطة، بينما وقع فيلا في المركز الـ 11 بـ 28 نقطة.

الشوط الأول

تقدم مبكرًا فيلا لأصحاب الأرض عن طريق أولي واتكنس بالدقيقة 5، بتسديدة داخل منطقة الجزاء.

وعادل بوكايو ساكا النتيجة للجانرز في الدقيقة 16، بتسديدة صاروخية على الطائر داخل منطقة الجزاء.

وعاد فيلا للتقدم في الدقيقة 31 عن طريق البرازيلي كوتينيو، بتسديدة على يمين رامسدال داخل منطقة الجزاء.

 

الشوط الثاني

ضغط أرسنال بكل قوته وأحرز التعادل في الدقيقة 61 عن طريق تسديدة قوية من زيتشنكو، من خارج منطقة الجزاء سكنت مرمى إيمليانو مارتينيز.

وفي الدقيقة الثالثة من وقت بدل الضائع منح جورجينو أرسنال هدف الفوز والثالث، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى زاوية للحارس الأرجنتيني.

وبالدقيقة الأخيرة من وقت بدل الضائع، أنهى مارتنيلي على اللقاء بهدف رابع بعدما انفرد بالمرمى الخالي من هجمة مرتدة خرج فيها إيمليانو من مرماه.

 

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: رامسدال.

خط الدفاع: جابرييل، سالابيا، وايت.

خط الوسط: زينتشنكو، جورجينيو، تشاكا، أوديجارد.

خط الهجوم: تروسارد، نيكيتاه، ساكا.

مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

  • برينتفورد × كريستال بالاس "17:00 مصر، 18:00 السعودية" - beIN Sports HD XTRA 1
  • برايتون × فولهام "17:00 مصر، 18:00 السعودية"- beIN Sports HD XTRA 2
  • تشيلسي × ساوثهامبتون "17:00 مصر، 18:00 السعودية"- beIN Sports HD 2 Premium
  • إيفرتون × ليدز يونايتد "17:00 مصر، 18:00 السعودية"- beIN Sports HD 3 Premium
  • نوتنجهام فورست × مانشستر سيتي "17:00 مصر، 18:00 السعودية"- beIN Sports HD 1 Premium
  • نيوكاسل يونايتد × ليفربول "19:30 مصر، 20:30 السعودية"- beIN Sports HD 1 Premium
ارسنال استون فيلا فيلا الدورى الانجليزى البريميرليج

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

السجن 5 سنوات لعاطل بتهمة هتك عرض قاصر في أسيوط

خطأ للشناوى.. ماكابى ليليبو يسجل التقدم للهلال بمرمى الأهلى

«بي بي سي»: توقعات قاتمة للاقتصاد البريطاني في 2024

الشناوى يتصدى لركلة جزاء للهلال بدورى أبطال إفريقيا

محافظ الغربية يتفقد مشروعات التطوير في سمنود

وقف فى الطابور وقطع تذكرة.. وزير الصحة يفاجئ وحدات وإدارات صحية بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

علي سعدة

تقنين البلطجة

خالد حريب

فريد تادرس في ثياب محمد مشالى

مؤمن المحمدي

الأب بيبيع البيت

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «٢-٣»

ماجد حبته

النيباد تحت الرئاسة المصرية

سارة شريف

الغاضبون فى كابلان

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على طرد وفدها من الاتحاد الإفريقى: يضر بالمنظمة والقارة

طرد وفد إسرائيل من قمة الاتحاد الإفريقى

بعد هجومها على سفينة إسرائيلية.. ما خطورة مُسيرات «شاهد 136» الإيرانية؟