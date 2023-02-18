ريمونتادا رائعة تقود أرسنال للعودة أمام أستون فيلا في مباراة الأهداف الستة

حقق أرسنال فوز مثيرًا على نظيره أستون فيلا بعجما قلب تأخره بهدفين إلى فوز بأربعة، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين عصر اليوم السبت في إطار لقاءات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.

وحافظ أرسنال على صدارة ترتيب البريميرليج بـ 54 نقطة، بينما وقع فيلا في المركز الـ 11 بـ 28 نقطة.

الشوط الأول

تقدم مبكرًا فيلا لأصحاب الأرض عن طريق أولي واتكنس بالدقيقة 5، بتسديدة داخل منطقة الجزاء.

وعادل بوكايو ساكا النتيجة للجانرز في الدقيقة 16، بتسديدة صاروخية على الطائر داخل منطقة الجزاء.

وعاد فيلا للتقدم في الدقيقة 31 عن طريق البرازيلي كوتينيو، بتسديدة على يمين رامسدال داخل منطقة الجزاء.

الشوط الثاني

ضغط أرسنال بكل قوته وأحرز التعادل في الدقيقة 61 عن طريق تسديدة قوية من زيتشنكو، من خارج منطقة الجزاء سكنت مرمى إيمليانو مارتينيز.

وفي الدقيقة الثالثة من وقت بدل الضائع منح جورجينو أرسنال هدف الفوز والثالث، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى زاوية للحارس الأرجنتيني.

وبالدقيقة الأخيرة من وقت بدل الضائع، أنهى مارتنيلي على اللقاء بهدف رابع بعدما انفرد بالمرمى الخالي من هجمة مرتدة خرج فيها إيمليانو من مرماه.

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: رامسدال.

خط الدفاع: جابرييل، سالابيا، وايت.

خط الوسط: زينتشنكو، جورجينيو، تشاكا، أوديجارد.

خط الهجوم: تروسارد، نيكيتاه، ساكا.

مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي