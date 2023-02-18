وكيل تعليم الغربية يكرم الطلاب والمعلمين المتميزين في التربية الفنية

كرّم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، جميع الطلاب والمعلمين والموجهين الذين شاركوا في المعارض والأعمال الفنية والمبادرات التي تمت فعالياتها داخل المحافظة وخارجها، منها مبادرة "بإيدينا نجملها"، العيد القومي لمحافظة الغربية، احتفالات أكتوبر، والمعرض الدولي للتغير المناخي الذي تمت فعالياته بشرم الشيخ، معسكر الإيواء لمجابهة الأزمات والكوارث.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وقدّم وكيل الوزارة، شهادات التقدير لجميع الطلاب والمعلمين والموجهين والتوجيه العام للتربية الفنية، في الحفل الذي أقيم بمسرح المديرية، بمدرسة ناصر الزراعية بطنطا، بحضور مدير عام الشؤون التنفيذية، الموجه العام للتربية الفنية، مدير إدارة الأمن.