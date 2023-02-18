السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 8 تجار مخدرات بمدينة نصر والشروق والسلام والمرج

ضبط متهمين
ضبط متهمين

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 8 تجار مخدرات بمدينة نصر والشروق والسلام والمرج.

البداية عندما تم  ضبط (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة حال تواجدهم بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزتهم (كمية من مخدرى "الهيروين – الحشيش" - فرد خرطوش - مبلغ مالى - 8 هواتف محمولة - سيارة).

كما تم ضبط (سائق- مقيم بمحافظة القليوبية) حال استقلاله سيارة "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (16 أسطوانة من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 4 كيلوجرامات - 2 هاتف محمـــــول - مـبلغ مالى).

مباحث القاهرة ا تجار مخدرات مدينة نصر

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