ضبط 8 تجار مخدرات بمدينة نصر والشروق والسلام والمرج

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 8 تجار مخدرات بمدينة نصر والشروق والسلام والمرج.

البداية عندما تم ضبط (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة حال تواجدهم بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزتهم (كمية من مخدرى "الهيروين – الحشيش" - فرد خرطوش - مبلغ مالى - 8 هواتف محمولة - سيارة).

كما تم ضبط (سائق- مقيم بمحافظة القليوبية) حال استقلاله سيارة "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (16 أسطوانة من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 4 كيلوجرامات - 2 هاتف محمـــــول - مـبلغ مالى).