وزير الصناعة يبحث مع وفد شركة ماليزية الاستثمار بمجال إنتاج زيت النخيل

التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وفد إحدى الشركات الماليزية الذي يزور مصر حاليًا للتعرف على فرص ومقومات الاستثمار في السوق المصرية، وبحث إمكانيات قيام الشركة بإنشاء مشروع لها في مصر في مجال إنتاج زيت النخيل.

حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، ودعاء سليمة، مدير إدارة التواصل المؤسسي بمركز تحديث الصناعة، إلى جانب ممثلى السفارة الماليزية بالقاهرة.

وقال الوزير إن هناك فرصة متميزة في السوق المصرية في مجال إنتاج زيت النخيل للوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية ولا سيما القارة الإفريقية، مشيرًا إلى إمكانية استفادة الشركة من المزايا التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية للصادرات المصرية لأسواق القارة السمراء، وفي مقدمتها الإعفاء من الرسوم الجمركية.

وأشار «سمير»، إلى حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الماليزية الكبيرة في مجال إنتاج زيت النخيل ونقلها للصناعة المصرية، لتكون مصر محورًا لتصنيع هذا المنتج الواعد وتصديره للأسواق المجاورة، مؤكدًا أن الوزارة على أتم استعداد لتقديم كل سبل الدعم للشركة لبدء نشاطها في السوق المصرية والاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي تتيحها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب.

من جانبه، أوضح وفد الشركة الماليزية أن الشركة تعد إحدى كبريات الشركات الماليزية في إنتاج وتكرير زيت النخيل داخل ماليزيا وخارجها، لافتًا إلى أن الشركة تمتلك مصانع ومعامل تكرير بالعديد من دول العالم في آسيا وإفريقيا وأوروبا، كما تمتلك الشركة مجموعة شركات تشمل أنشطة استثمارية متنوعة في قطاعات مختلفة منها الخدمات اللوجستية والسيارات والخدمات الصحية.

وأشار الوفد إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة بالسوق المصرية باعتباره أحد أهم المقاصد الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتًا في هذا الإطار إلى أن وفد الشركة قد قام بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى جانب عقد اجتماعات مع اتحاد الصناعات وهيئة التنمية الصناعية وغرفة الصناعات الغذائية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدد من الشركات المصرية العاملة في هذا القطاع، لبحث فرص التعاون الممكنة.

وأوضح الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن زيارة وفد الشركة الماليزية لمصر تأتي في إطار خطة التحرك التي يتولى الجهاز تنفيذها لجذب الشركات الماليزية الكبرى للاستثمار في السوق المحلية، من خلال جهود المكتب التجاري المصري بكوالالمبور، حيث تعد هذه الزيارة الثانية للشركة الماليزية إلى مصر، لافتًا إلى قيام الجهاز بترتيب زيارات ولقاءات المجموعة الماليزية مع عدد من الجهات المعنية في مصر.