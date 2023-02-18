«علاج الإدمان» يستعد لأكبر برنامج وقائي لتوعية طلاب المدارس بأضرار التعاطي

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن، الصندوق، فيديو على الصفحة الرسمية له "فيسبوك"، حول الاستعداد لتنفيذ أكبر برنامج وقائي لتوعية الطلاب بالمدارس على مستوى محافظات الجمهورية بأضرار الإدمان، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يأتي ذلك ضمن الأنشطة والبرامج التوعوية التي ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات.

وأكد الصندوق أن من ضمن المعتقدات الخاطئة لدى البعض هي أن تعاطى المواد المخدرة يساعد على التركيز لفترات طويلة أو تنشيط الذاكرة أو تساعد على القدرة البدنية وغيرها من المفاهيم المغلوطة.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية لتصحيح هذه المفاهيم المغلوطة وإبراز أضرار تعاطى المواد المخدرة، كما يقدم الخط الساخن للصندوق "16023" كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية مع بداية الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي 2022/ 2023، حيث سيتم الكشف على سائقى الحافلات المدرسية بالمحافظات المختلفة، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم اتخاذ اجراءات رادعة واحالته الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأكدت القباج استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس طول فترة الدراسة من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪.