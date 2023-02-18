إنشاء 6800 وحدة ضمن «سكن لكل المصريين» و42 مبنى خدمي بقنا الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما يتم تنفيذه من مشروعات بمدينة قنا الجديدة، إحدى المدن التي تنفذها وزارة الإسكان بالصعيد على مساحة حوالي 29485 فدانا، مشدداً على ضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها حالياً بالمدينة، ولا سيما مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات لتلبية احتياجات المنتقلين للسكن بالمدينة.

واطَّلع وزير الإسكان، على الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات بمدينة قنا الجديدة، والتي تمثلت أهمها في المشروعات السكنية، وتضم المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وأعمال المرافق، بجانب المشروعات الخدمية التي تم وجارٍ تشغيلها أو تنفيذها بالمدينة، وغير ذلك من مشروعات.

ومن جهته، أوضح المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة – المشرف على مدينة غرب قنا، أنه بالنسبة للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، فتضم 6800 وحدة سكنية منفذ منها 5078 وحدة وجارٍ تنفيذ 1092 وحدة بمناطق متعددة بالمدينة، كما تم حتى الآن تخصيص 9062 قطعة أرض سكنية صغيرة متنوعة مُسَلم منها 8034 قطعة أرض.

وقال رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، إن مشروعات المرافق ومحطات مياه الشرب والصرف والطرق والزراعة شملت تنفيذ المرحلة الأولى من محطة تنقية المياه بطاقة 23.5 ألف م3/يوم، ومحطة محولات كهرباء قنا الجديدة جهد 66/22 ك.ف سعة 2*40 ميجا ف.أ قابلة للزيادة، والطريق الفاصل بين منطقة الامتداد الشرقي بالمدينة ومنطقة التنمية الزراعية بطول 8 كم.

وكذا شبكات المياه والري والصرف بالحيين الثالث والرابع ومركز خدمات المدينة ومنطقة الخدمات الإقليمية والمنطقة السياحية والترفيهية بمساحة 1900 فدان، وزراعة وتشجير مناطق الإسكان الاجتماعي والإسكان القومي والمدخل الرئيسي للمدينة والطريق الدائري، وإنترلوك وبلدورات وأعمال زراعة بالجزر الوسطى للطرق الرئيسية بالمنطقة 4 بالحي الثاني ومنطقة النوادى، وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 15500م3/يوم، وشبكات الكهرباء للحيين الثالث والرابع والمنطقة السياحية والترفيهية ومنطقة الخدمات الإقليمية ومركز خدمات المدينة، والأعمال المدنية والميكانيكية لخزان مياه الشرب العالى، وشبكات الصرف الصحى بمنطقة غرب المدينة، وأعمال الطرق بالحيين السكنيين الثالث والرابع، وبدء تنفيذ طرق المنطقة السياحية والترفيهية.

وأعلن المهندس مصطفى سعيد، أنه يوجد بالمدينة 42 مبنى خدميا بها ( مدارس - مستشفيات ومراكز طبية - خدمات تجارية - مساجد – كنائس - خدمات اجتماعـية - خدمات عامة )، حيث تم تنفيذ وتشغيل 10 مدارس ما بين حكومي وخاص، وتنفيذ مبنى لرعاية الموهوبين، وتشغيل مبنى الإسعاف بالحي الأول، وتم وجارٍ تشغيل 5 وحدات صحية بمناطق مختلفة، و 6 حضانات، ومسجد يسع حوالي 800 مصلي، ومبنى نقطة شرطة التعمير، ومبنى قسم شرطة بالمدينة، ومخبز، وتخصيص 26 محلاً تجارياً و9 وحدات إدارية.

بالإضافة إلى تنفيذ نادٍ اجتماعي و 3 ملاعب كرة قدم، ومكتبة عامة جارٍ تشغيلها، ووحدة تراخيص المرور بالحي السكني الثاني، وجارٍ تنفيذ: مستشفى سعة 175 سريرا بمنطقة النوادي، وطرح 9 محال وصيدلية، وأعمال مركز شباب على مساحة 15 فدانا، وبوابة رئيسية للمدينة وملحقاتها، وكنيستين، وتخصيص أخرى.

جدير بالذكر أنه كان قد صدر القرار الجمهورى رقم 197 لسنة 2000 بإنشاء مدينة قنا الجديدة على مساحة 24278 فدانا وتم إضافة مساحة 5207 أفدنة بالقرار الجمهوري رقم 217 لسنة 2014، وتقع مدينة قنا الجديدة فى الشمال الشرقى من مدينة قنا الأم على طريق قنا/سفاجا بالكيلو 8، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 29485 فدانا، وتم اعتماد المخطط التفصيلي لمساحة 9124 فدانا لمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة.

