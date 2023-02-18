السبت 18 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة» استجابت لـ490 ألف شكوى منذ 2011

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة

قال الدكتور مظهر سيد، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة القوى العاملة، إن إجمالي الشكاوى الواردة لوزارة القوى العاملة منذ تأسيس البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وصل إلى 493 ألف و426 شكوى، منها 483 ألف و181 شكوى فريدة، و10 آلاف و236 شكوى جماعية.

وأضاف مظهر في تصريح لـ"الدستور"، أن وزارة القوى العاملة استجابت لـ490 ألف و809 شكوى منهم، بينما جاري حاليا التعامل مع 2617 الشكوى المتبقيين.

وتابع أن معدل إنجاز الشكاوى بالوزارة 100%، مشيرا إلى أن متوسط فترة الرد على الشكاوى تصل لـ27 يومًا، حيث أن هناك فترات قانونية لا يمكن تجاوزها عند ورود أية شكوى طبقًا لقانون العمل 12 لسنة 2003، موضحا أنها تتعلق بإخطارالمنشأة المشكو في حقها بالامتثال في مكتب العمل لسماع أقوال الممثل القانوني عنها، وكذلك سماع أقوال صاحب الشكوى، ومحاولة الحل الودي بينهما.

واستطرد مظهر، ورد لوزارة القوى العاملة خلال عام 2022 عبر البوابة الإلكترونية للشكاوى الحكومية الموحدة عدد 14 ألف و876 شكوى، تم الاستجابة لـ13 ألف و248 شكوى منها، وتتعامل الوزارة حاليا مع 1628 شكوى المتبقيين، في حين ورد للوزارة منذ عام 2023، عدد 1284 شكوى، قامت الوزارة بالإستجابة لـ699 شكوى منها، وجاري حاليا التعامل مع 585 شكوى المتبقية.

وأوضح أن أعلى نسب شكاوى وردت للإدارات المركزية بالوزارة، جاءت للإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، ثم الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج، ثم الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، ثم الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ثم الإدارة المركزية للسلامة والصحة والمهنية وتأمين بيئة العمل، ثم الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات، ثم الإدارة المركزية للتدريب المهني، يليها الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة، ثم الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وأخيرا الإدارة المركزية للموارد البشرية.

وزارة القوى العاملة البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية مجلس الوزراء العمالة غير المنتظمة الدكتور مظهر سيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

حفر آبار جوفية والتنبؤ بالفيضان.. مشروعات مصرية لدعم الكونغو

اليوم.. انطلاق القوافل العلاجية التابعة لـ«حياة كريمة» بمرسى علم

«معيط»: مبادرة لإتاحة 150 مليار جنيه بفائدة 11٪ لتمويل الإنتاج الزراعى والصناعى

النيابة تصرح بدفن جثة طالبة توفيت أسفل سيارة نقل بأكتوبر

رياح متوسطة وانخفاض درجات الحرارة في الوادي الجديد

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «٢-٣»

ماجد حبته

النيباد تحت الرئاسة المصرية

سارة شريف

الغاضبون فى كابلان

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية: الإجراءات الإسرائيلية الأحادية تهدف إلى خلق أمر واقع جديد

إعلام: سفينة إسرائيلية تتعرض لهجوم فى بحر العرب

رئيس الوزراء الفلسطينى: الإجراءات الإسرائيلية الأحادية تهدف إلى خلق أمر واقع جديد