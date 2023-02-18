«القوى العاملة» استجابت لـ490 ألف شكوى منذ 2011

قال الدكتور مظهر سيد، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة القوى العاملة، إن إجمالي الشكاوى الواردة لوزارة القوى العاملة منذ تأسيس البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وصل إلى 493 ألف و426 شكوى، منها 483 ألف و181 شكوى فريدة، و10 آلاف و236 شكوى جماعية.

وأضاف مظهر في تصريح لـ"الدستور"، أن وزارة القوى العاملة استجابت لـ490 ألف و809 شكوى منهم، بينما جاري حاليا التعامل مع 2617 الشكوى المتبقيين.

وتابع أن معدل إنجاز الشكاوى بالوزارة 100%، مشيرا إلى أن متوسط فترة الرد على الشكاوى تصل لـ27 يومًا، حيث أن هناك فترات قانونية لا يمكن تجاوزها عند ورود أية شكوى طبقًا لقانون العمل 12 لسنة 2003، موضحا أنها تتعلق بإخطارالمنشأة المشكو في حقها بالامتثال في مكتب العمل لسماع أقوال الممثل القانوني عنها، وكذلك سماع أقوال صاحب الشكوى، ومحاولة الحل الودي بينهما.

واستطرد مظهر، ورد لوزارة القوى العاملة خلال عام 2022 عبر البوابة الإلكترونية للشكاوى الحكومية الموحدة عدد 14 ألف و876 شكوى، تم الاستجابة لـ13 ألف و248 شكوى منها، وتتعامل الوزارة حاليا مع 1628 شكوى المتبقيين، في حين ورد للوزارة منذ عام 2023، عدد 1284 شكوى، قامت الوزارة بالإستجابة لـ699 شكوى منها، وجاري حاليا التعامل مع 585 شكوى المتبقية.

وأوضح أن أعلى نسب شكاوى وردت للإدارات المركزية بالوزارة، جاءت للإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، ثم الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج، ثم الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، ثم الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ثم الإدارة المركزية للسلامة والصحة والمهنية وتأمين بيئة العمل، ثم الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات، ثم الإدارة المركزية للتدريب المهني، يليها الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة، ثم الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وأخيرا الإدارة المركزية للموارد البشرية.