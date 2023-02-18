إصابة 11 مواطنا في تصادم سيارتين على «صحراوي البحيرة»

أصيب 11 مواطنا في تصادم سيارتي «نقل» و«ميكروباص»، اليوم السبت، بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

وتلقى مديرية أمن البحيرة إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 11 شخصا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم في حادث تصادم سيارتي ميكروباص ونقل بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي عند الكيلو 113 بمركز وادي النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بوادي النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.