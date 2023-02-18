السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 11 مواطنا في تصادم سيارتين على «صحراوي البحيرة»

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

أصيب 11 مواطنا في تصادم سيارتي «نقل» و«ميكروباص»، اليوم السبت، بمركز وادى النطرون بالبحيرة. 

وتلقى مديرية أمن البحيرة إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 11 شخصا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم في حادث تصادم سيارتي ميكروباص ونقل بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي عند الكيلو 113  بمركز وادي النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بوادي النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حادث تصادم نقل ميكروباص وادى النطرون مديرية أمن البحيرة شرطة النجدة

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