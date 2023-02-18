اليوم.. الرجاء في ضيافة سيمبا وفيتا كلوب يستقبل بيترو أتلتيكو بأبطال إفريقيا

يحل فريق الرجاء البيضاوي المغربي، ضيفًا على نظيره سيمبا التنزاني، في السادسة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد (بنجامين ماكابا)، بدار السلام، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا (2022-2023).

ويطمح الرجاء، للخروج من المباراة، بنتيجة إيجابية، تبقيه على صدارة مجموعته، في حين يأمل الفريق التنزاني، في استغلال عاملي الأرض والجمهور، من خطف النقاط الثلاث والدخول في سباق التنافس على إحدي بطاقتي التأهل لربع النهائي.

وكان الرجاء البيضاوي، قد استهل مشواره في دور المجموعات، بتحقيق فوز ساحق على ضيفه فايبرز الأوغندي، بخماسية نظيفة، بينما سقط سيمبا التنزاني، في فخ الخسارة أمام مضيفه حوريا بهدف دون رد.

فيما يستضيف فايبرز الأوغندي، نظيره حوريا الغيني، في الثالثة عصرًا، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد سانت ماري بمدينة عنتيبي، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

ويأمل حوريا، في استغلال خبراته وقدرات لاعبيه، من انتزاع الفوز والاستمرار في مطاردة الرجاء على الصدارة.

ويحتل الرجاء، صدارة المجموعة، برصيد ثلاث نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف، عن حوريا، صاحب المركز الثاني، بينما يحتل سيمبا، المركز الثالث بفارق الأهداف عن فايبرز، الذي يقبع في ذيل الترتيب.

ويستقبل فريق فيتا كلوب الكونغولي، ضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي، في السادسة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (الشهداء) بالعاصمة كينشاسا، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

ويبدأ الفريق الكونغولي، مشواره بدور المجموعات، بعد أن تأجلت مواجهة الجولة الأولى أمام مضيفه الوداد البيضاوي المغربي، بسبب مشاركة الأخير في مونديال الأندية، حيث يأمل فيتا كلوب، في تحقيق انطلاقة جيدة من أجل الدخول مبكرًا في سباق التنافس في المجموعة.

بينما يأمل الفريق الأنجولى، في تحقيق انتصاره الأول في المجموعة، بعد تعثره في الجولة الأولى بالتعادل على ملعبه أمام شبيبة القبائل الجزائري، دون أهداف.

وكان شبيبة القبائل، قد حقق فوزًا مثيرًا على ضيفه الوداد البيضاوي المغربي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن الجولة الثانية من المجموعة ذاتها، ليحتل الصدارة برصيد 4 نقاط.