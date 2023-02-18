السبت 18 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«سياحة النواب» تلتقى مستثمرى جنوب سيناء لبحث مشكلات القطاع

اجتماع مستثمري جنوب
اجتماع مستثمري جنوب سيناء

شارك اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في لقاء لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على، مع المستثمرين ورجال الأعمال بمدينة شرم الشيخ، والذي عقد بأحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ.

جاء ذلك ضمن فعاليات الزيارة الميدانية التي تجريها اللجنة لمحافظة جنوب سيناء، لبحث آليات زيادة التدفق السياحي لمصر.

وتحدث المستثمرون عن مشاكلهم المختلفة، منها الفوائد  الكثيرة المستحقة عليهم لصالح الدولة، وكذلك تأخر إطلاق حملات التسويق للمدينة، خاصة أنها تتمتع ببنية سياحية عالية، والمطالبة باستثمار النجاح في مؤتمر تغير المناخ المنعقد في المدينة نوفمبر الماضي.

كما طالب المستثمرون بتأجيل تحصيل الديون لمدة عام أو عامين لتمكين المستثمرين من النهوض بالفنادق، وبناء غرف جديدة والعمل على جذب أسواق جديدة.

وأوضحت النائبة نورا على، أن اللقاء يأتي بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم وتوصياتهم بشأن المشاكل والعقبات التي تواجههم، وكذلك لزيادة استثماراتهم بالقطاع السياحي

من جانبه، أشاد المحافظ بدور اللجنة، مثمنًا زيارتها للمحافظة والاستماع لمشكلات المستثمرين في القطاع السياحي، مطالبًا المستثمرين بضرورة تحديد مطالبهم وتسليمها للجنة، أملًا في الخروج بتوصيات هامة تصب في صالح التدفق وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى شرم الشيخ وباقي المدن والمقاصد السياحية بالمحافظة.

ويضم الوفد كل من النائبة نورا على رئيسية اللجنة، وأحمد الطيبي وكيل اللجنة، وأماني الشعولي أمين سر اللجنة، كما يضم النائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد إدريس، والنائب بهاء الدين أبو الحمد، والنائبة سحر عطية، والنائب سليمان عطيوى، والنائب عماد الدين الدرجلى، والنائب محمد طه.

حضر اللقاء تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري شرم الشيخ، والنائب جيفارا الجافي عضو مجلس الشيوخ عن جنوب سيناء، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح، ومدير مطار شرم الشيخ الدولي، ومدير مكتب السياحة بجنوب سيناء، وعددًا كبيرًا من رجال الأعمال والمستثمرين.

اجتماع مستثمري جنوب سيناء
اجتماع مستثمري جنوب سيناء
اجتماع مستثمري جنوب سيناء
اجتماع مستثمري جنوب سيناء
مستثمري جنوب سيناء لجنة السياحة بالبرلمان لجنة السياحة والطيران اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء القطاع السياحي الحركة السياحية الوافدة شرم الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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