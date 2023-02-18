السبت 18 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط موظف بإحدى السفارات حاول تهريب 20 تليفون محمول بمطار القاهرة الدولى

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي، المدير العام، محاولة موظف إداري بإحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة تهريب كمية من التليفونات المحمولة على جسده أثناء استقباله لراكبتين من بلاده. 

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر راكبتين وبصحبتهما مستقبل يعمل بإحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة، وبسؤالهم عما إذا كان لديهم أو في حقائبهم ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية أو ما يجب الإفصاح بالنفي فأجابوا بالنفي، وبتفتيش حقائب الراكبتين على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أسامة عبد العزيز مأمور الجمرك ومحمد صابر رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون تليفون محمول داخل الحقائب.

ةقام إبراهيم حسن طلحة، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣، بتكليف هيثم محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبتين يدويًا، فعثر علي التليفون المذكور، وكذلك على علبة تليفون فارغة، إلا أنه تلاحظ لمأمور الجمرك هيثم محمد ارتباك المستقبل وانتفاخ جيوب البالطو الذي يرتديه، وبعرض الأمر على فتحي فوزي مدير الجمرك كلف كل من محمد يوسف و هيثم محمد مأمورا الجمرك بتفتيش المستقبل ذاتيًا؛ مما أسفر عن ضبط عدد كبير من التليفونات المحمولة خبأهم المستقبل داخل جيوب البالطو، وتم تكليف ولاء محمد فرغلي مأمور الجمرك بتفتيش الراكبتين ذاتيًا، مما أسفر عن وجود تليفونين مخبأين على جسد راكبه، و خمس كراتين تليفونات فارغة على جسد الراكبة الثانية، بلغ إجمالي المضبوطات ٢٠ تليفون محمول ماركة iPhone 14 pro .

أمر فتحي فوزي، مدير الإدارة الثالثة بالإنابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٩ لسنة ٢٠٢٣، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، وعلي الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وبعد إخطار الإدارة العامة للأمن وإدارة المراسم بوزارة الخارجية.

المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات
ضبط موظف تهريب ٢٠ تليفون جسده جمارك مطار القاهرة الدولي مطار القاهرة الدولي التليفونات المحمولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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