تحذيرات من كولر لدفاع الأهلى قبل مواجهة الهلال السودانى غدًا

حذر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خط دفاع فريقه من خطورة استقبال الأهداف في الأوقات الأخيرة من عمر المباريات.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني، غدًا السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كولر أبدى غضبه الشديد من ظاهرة استقبال الأهداف في الدقائق الأخيرة، والتي حدثت في مواجهتي ريال مدريد وفلامنجو بكأس العالم للأندية.

وطلب السويسري من لاعبيه ضرورة الانتباه واليقظة حتى صافرة نهاية المباراة.

وطالب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبيه بضرورة التركيز في مباراة الهلال باعتبارها ضربة البداية في المشوار الإفريقي للفريق الأحمر.