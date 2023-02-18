قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 18 فبراير 2023، لمواليد الأبراج النارية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنيًا: تزدهر الأفكار والمشاعر وتشعر بالأمان، وربما تتفق مع المحيط على مشروع جديد وتجد الحلول لمشاكل سابقة.

عاطفيًا: الحبيب يطلب منك جوابًا نهائيًا حول مخططك لمستقبل علاقتك به، قدم له ما يسألك عنه.

صحيًا: قد تكون على موعد مع وضع صحي مقلق يزيد من سوء صحتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنيًا: تبدأ هذا اليوم دورة جديدة ومثمرة من المبادلات الفكرية والمهنية الواعدة.

عاطفيًا: تراجع واضح في مزاجك تجاه من تحب، لا تدع الأمور تسوء أكثر.

صحيًا: من الأفضل الابتعاد عن الأشخاص الاستفزازيين، ولا سيما أنك سريع الغضب.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنيًا: أعد حساباتك بدقة، تعلّم من تجارب غيرك فلا تقع في الحفرة التي ترى شخصًا قبلك يقع فيها.

عاطفيًا: الرومانسية قوية في حياتك اليوم فلا تترك هذه الفرصة، حاول توطيد أواصر العلاقة بالشريك .

صحيًا: استفد من النصيحة التي يسديها إليك خبير التغذية كي تحسن وضعك الصحي.

حظك اليوم.. صفات تشترك بها الأبراج النارية

صفات تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، التي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين.