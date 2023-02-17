«الشيوخ الأمريكى»: مُسيرات إيران قتلت مدنيين فى الشرق الأوسط وأوكرانيا

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، أن مسيرات إيران قتلت مدنيين في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وقال مجلس الشيوخ الأمريكي، إن التشريع يستهدف منع إيران من تصدير مسيراتها للجهات الإرهابية، كما يتم في الوقت الحالي العمل على تشريع يستهدف ردع المسيرات الإيرانية.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة تدرس إرسال ما صادرته من إيران إلى أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن الأسلحة التي تدرس أمريكا إرسالها لأوكرانيا صودرت قبل أن تصل للحوثيين.