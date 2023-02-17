بورسعيد تنظم كرنفال «منشدى العالم» على هامش مسابقة القرآن الكريم

نظمت محافظة بورسعيد "كرنفال منشدى العالم" على هامش مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم التى يشارك فيها ٦٧ دولة، بمشاركة شباب المنشدين من مختلف مدن العالم.

واستقبلت حديقة فريال بحى الشرق الفعالية الأولى التى انطلقت بعد صلاة الجمعة ظهر اليوم بمشاركة عدد من المنشدين وحضور لجنة حكام المسابقة والمئات من الحضور من المدينة الحرة وزائريها، حيث أقيم الكرنفال المتنقل لأول مرة فى بورسعيد ومصر يجوب الحدائق والميادين الكبرى لمدة ثلاثة أيام لعرض الإنشاد الدينى على أهالى الباسلة، ويشارك زوار المحافظة وأهلها مع القرّاء والمنشدين الذين جاءوا من بلاد وثقافات مختلفة لعرضها فى مصر .

ووسط إعجاب وتجاوب كبير من الحضور ويتقدمهم محافظ بورسعيد ، ببراعة العرض المقدم من فريق الإنشاد الدينى فى حب الله ورسوله وسط تجاوب كبير من زوار الحديقة، واستمر ما يقرب من ساعة ونصف، شهدت تقديم العديد من الأناشيد الدينية الحديثة والقديمة.

ومن المنتظر أن تجوب حافلة المنشدين المتنزهات والميادين العامة خلال ثلاث ليالى لعرض موهبتهم فى الإنشاد الدينى، لإيصاله لأكبر عدد من المواطنين سواء من بورسعيد أو زوارها، وذلك في إطار اثراء التنمية السياحة والثقافة والفنون المختلفة، والعمل على رفع المعانى السامية والفن الهادف الذى تتبناه محافظة بورسعيد.