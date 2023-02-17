إحباط محاولة لتهريب 1035 قرص ترامادول مخدر عبر مطار القاهرة

أعلنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي، عن تمكنها من ضبط راكب مصري وبحوزته كمية كبيرة من عقار الترامادول المخدر والفياجرا المنشط، صباح الثلاثاء الماضي.

البداية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيروبي، حيث استوقف فادي نبيل جيد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش الحقائب علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من كريم نادي مأمور الجمرك وسامح سيد، رئيس القسم واللذين تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون شرائط دوائية بكميات كبيرة، قامت أميرة طلبة، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3، بتكليف حسام سعد الشافعي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا.

وأسفر التفتيش عن ضبط كمية كبيرة من شرائط دوائية لعقار الترامادول المخدر وشرائط لدواء الفياجرا.

وشكل الدكتور حسين هيكل، مدير الجمرك، لجانا ضمت كلًا من عماد صلاح وبسمة حسني وأحمد عبد الواحد وحسام الشافعي مأموري الجمرك وجمال السيد، مدير الحركة لاستكمال التفتيش وجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغت كمية من شرائط عقار الترامادول المخدر إجمالي 1035 قرصًا وكمية من شرائط دواء الفياجرا بإجمالي 9480 قرصا.

وأمر الدكتور حسين هيكل، مدير الإدارة الرابعة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 37 لسنة 2023 ضد الراكب وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدوليو والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.