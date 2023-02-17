كارول سماحة تقدم 12 أغنية من قصائد ‫محمود درويش بـ«الألبوم الذهبى»

تستعد النجمة اللبنانية كارول سماحة لطرح ألبوم غنائي يحمل اسم “الألبوم الذهبي” خلال الأيام القليلة المقبلة والذي يتضمن 12 قصيدة من أشعار الشاعر الفلسطيني ‫محمود درويش.

ونشرت كارول سماحة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” بوستر الألبوم وعلقت عليه قائلة: “عشنا كتير أحداث ومشاعر صعبة بآخر كم سنة تركت جوّاتنا كلنا فراغ كبير حسيت إن الفن إذا ما عبَّر عن قلقنا وهواجسنا ناقص، ومن هون كانت فكرة ‫الألبوم الذهبي”.

وأضافت: “هيدا الألبوم وِلِد من قلب وجعنا وطوقنا للحرية والأمان بوجه الظلم يلي عم نعيشو ببلداننا العربية 12 أغنية من قصائد الكبير محمود درويش‬ بقدّمن لوطنا العربي المجروح حتى تبقى هويتّنا واحدة.. ووحدتنا عربية”.

آخر أعمال كارول سماحة الغنائية

وطرحت النجمة كارول سماحة مؤخرا أغنيتها الجديدة "مغرومة بمين"، وهي أغنية رومانسية بالتعاون مع المخرجة بتول عرفة، التى تعاونت معها سابقا فى 4 أعمال فنية، حققا بها نجاحا مبهرا خلال الفترة الماضية.

وتقول كلمات أغنية “مغرومة بمين”: “قلبي يلي كان يخاف يحب حدك انت شو مرتاح ريحتو وخليتو يحب الحب ونسيتو كل اللي راح مين مين مين مفرومة بمين انا مغرومة فيك سنين سنين سنين نطرت سنين حتى لاقيك معي انت عم بتكون منيح وانا بقدر هيدا الشي شخصيتك شو حلوة وشو صريح مثلك انت بطل في”.

كما حصدت كارول سماحة مؤخرًا جائزة نجمة الغناء اللبنانية للعام وأفضل أغنية لبنانية عن أغنية فوضى، من مهرجان "موريكس دور" في دورته الـ22 والذي يحمل عنوان "انهض يا لبنان".

فيما طرحت كارول سماحة الفترة الماضية فيديو كليب أغنيتها "إجازة" التى قدمت من خلالها جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة، وهى من إخراج بتول عرفة، وكلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد رحيم، وتوزيع سليمان دميان.