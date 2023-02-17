حبس شخص بتهمة الإتجار في الأسلحة البيضاء بشبرا

أمرت جهات التحقيق بشبرا مصر اليوم الجمعة، بحبس أحد الأشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيقات، عُثر بحوزته علي أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص بدائرة القسم قبل ترويجها علي عملائه، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، حيازة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم أسلحة نارية وبيضاء وذخائر دون ترخيص داخل الشقة محل سكنه.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة محل سكنه وبحوزته "3 طبنجات- 2 بندقية–من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - قيد حديدى– 6 سلاح أبيض–كارنية ملاح بحرى باسمه "مزور".

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة بقصد الإتجاروالكارنية المشار إليه بقصد انتحال الصفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.