الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شخص بتهمة الإتجار في الأسلحة البيضاء بشبرا

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق بشبرا مصر اليوم الجمعة، بحبس أحد الأشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيقات، عُثر بحوزته علي أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص بدائرة القسم قبل ترويجها علي عملائه، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، حيازة  أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم  أسلحة نارية وبيضاء وذخائر دون ترخيص داخل الشقة محل سكنه.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة محل سكنه وبحوزته "3 طبنجات- 2 بندقية–من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - قيد حديدى– 6 سلاح أبيض–كارنية ملاح بحرى باسمه "مزور".

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة بقصد الإتجاروالكارنية المشار إليه بقصد انتحال الصفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أسلحة نارية وبيضاء الطلقات النارية تحريات المباحث الجنائية ذخائر بدون ترخيص قسم شرطة شبرا

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