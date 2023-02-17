تحالف العمل الأهلي و«شباب مصر» يجريان المقابلات الشخصية للمنضمين الجدد بالمحافظات

انطلقت اليوم الجمعة، المقابلات الشخصية للمتقدمين للانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وكيان شباب مصر بمحافظات الجمهورية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأهمية التطوع من منطلق "التطوع مسؤولية وطنية"، والسعي إلى تدريب القدرة الشبابية، والتأكيد على أهمية مشاركة الشباب في العمل التطوعي، وتأهيلهم للمشاركة في العمل العام.

وشهد اليوم الجمعة، توافد أعداد كبيرة من المتقدمين على نقاط التمركز للمقابلات، والتي حققت الانتشار الجغرافي بالجمهورية، من أجل الوصول إلى الراغبين في الانضمام التحالف والكيان، باختلاف شخصياتهم وقدراتهم، وتنوع خبراتهم العملية والعلمية.

وحرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وكيان شباب مصر، على تدعيم عملية اختيار المتقدمين للكيان، من خلال دعوتهم لتقديم أوراق عمل في أحد الموضوعات الآتية: (حوكمة منظومة الحماية الاجتماعية - مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية - إعلام الجيل الخامس وسبل التأثير على بناء الشخصية المصرية - تطور العمل التطوعي ودوره في مواجهة الأزمات والكوارث الشباب المصري خارطة عمل ما بعد التمكين)، وذلك لضمان اختيار أفضل المتقدمين، لوضع بصمتهم في العمل التطوعي.