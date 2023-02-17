مطار القاهرة يحصل على «الاعتماد الصحى» من مجلس المطارات العالمى

هنأ الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، العاملين بمطار القاهرة الدولي على جهودهم الكبيرة وتفانيهم في عملهم، وهو ما ظهر واضحا بنجاح المطار في الحصول على شهادة الاعتماد وجاهزية السلامة والصحة العامة من مجلس المطارات العالمي ACI، ويؤكد جاهزية المطارات المصرية بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة بعد مراجعة كافة إجراءات السفر والوصول وتقييمها والتأكد من اتباعها وفقا لتوصيات المجلس من خلال وثيقة CART ووفقًا لتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني " الإيكاو".

وقال وزير الطيران، إن نجاح مطار القاهرة في الحصول علي هذه الشهادة جاء في ضوء انتهاج وزارة الطيران لاستراتيجية واضحة ومشددة في مجال الصحة العامة ويعزز الثقة فى منظومة الإجراءات المطبقة بالمطارات المصرية، ما يسهم فى تدفق مزيد من الحركة الجوية والسياحية إلى مصر وتعزيز مكانتها على خريطة الوجهات السياحية المفضلة عالميًا.

وحصل مطار القاهرة الدولي على شهادة اعتماد جهازية الصحة العامة والسلامة المقدمة من مجلس المطارات العالمي ACI لمدة ثلاث سنوات.

ويعد مطار القاهرة الدولي الأول بين مطارات قارة إفريقيا الذي حصل على الاعتماد الدولي، ويهدف البرنامج إلى تعزيز مطار القاهرة الدولي للاستعداد للصحة والسلامة ودعم مشغلي المطار من خلال توفير تدابير إدارة الصحة العامة الفعالة واستراتيجيات التخطيط للأحداث المستقبلية التي يحتمل أن تكون مدمرة، في إطار النجاحات وإنجاز الشهادات الدولية التي تحصل عليها المطارات المصرية بصفة دورية في مجالات الجودة والسلامة الصحية،.

وأشاد المهندس محمد سعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بالمجهودات الفعالة التي تقوم بها شركة ميناء القاهرة الجوي بفضل تعاون جميع العاملين بالمطار، فضلًا عن مواصلة العمل من أجل الحصول علي أعلى الاعتمادات والشهادات وفقا لأحدث المعايير الدولية، ليكون مطارا محوريا جاذبا لمزيد من الحركة السياحية.

ومن جهته، أشار المحاسب مجدى إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، إلى أن برنامج اعتماد الصحة العامة والاستعداد الآمن يهدف إلى مساعدة المطارات علي تقييم مستويات السلامة ودرجة الاستعداد للتعامل مع أي طوارئ صحية في المستقبل، وهو ما أظهرته رسالة تهنئة لويس فيليب دى أوليفرا، رئيس المجلس الدولي للمطارات، بمناسبة حصول مطار القاهرة الدولي على شهادة الاعتماد وتقدير مجلس المطارات وثقته في كفاءة وقدرات العاملين بالمطار على تحقيق الهدف الأوحد وهو "من أجل مطارات آمنة للمسافرين".