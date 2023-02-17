نفوق 5 رءوس ماشية فى حريق التهم حظيرة بالمنيا

سيطرت قوات الحماية في محافظة المنيا، على حريق اندلع داخل حظيرة ماشية، بناحية أبو فيللو في شرق النيل، مما أسفر عن نفوق 5 أبقار، دون إصابات بشرية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل داخل حظيرة ماشية بناحية أبو فيللو التابعة للوحدة المحلية لقرية نزلة حسين بشرق النيل في مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده حيث تبين بالفحص نشوبه بحظيرة ماشية ملك محسن أنور، ما أسفر عن نفوق 5 أبقار، ورجحت التحريات الأولية نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة.