الجمعة 17 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نفوق 5 رءوس ماشية فى حريق التهم حظيرة بالمنيا

ارشيفية
ارشيفية

سيطرت قوات الحماية في محافظة المنيا، على حريق اندلع داخل حظيرة ماشية، بناحية أبو فيللو في شرق النيل، مما أسفر عن نفوق 5 أبقار، دون إصابات بشرية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل داخل حظيرة ماشية بناحية أبو فيللو التابعة للوحدة المحلية لقرية نزلة حسين بشرق النيل في مركز المنيا.

 بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده حيث تبين بالفحص نشوبه بحظيرة ماشية ملك محسن أنور، ما أسفر عن نفوق 5 أبقار، ورجحت التحريات الأولية نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة.

قوات الحمايه محافظة المنيا حظيرة ماشية الأجهزة الأمنية غرفة عمليات

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة فى نهاية التعاملات الصباحية

هجوم مسلح على مركز شرطة كراتشى فى باكستان

قادة أفارقة يدعون الجماعات المسلحة للانسحاب الفورى من الكونغو

«الوثائقية».. قناة مصرية متخصصة فى مكافحة تشويه الحقائق وتزوير التاريخ

تفاصيل تحقيقات النيابة فى واقعة مقبرة بنى سويف المزيفة

بالأسماء.. إصابة 7 عمال بمصنع أسمنت فى حادث مرورى بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

محمد عبدالعزيز

فى مثل هذا اليوم رحل الأدباء

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الحادية والثلاثون ليوم الكرامة

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغى" لحل الأزمة اللبنانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس حزب إسرائيلى: آمل أن يحل هيرتسوج أزمة «الإصلاح القضائى»

قيادى بحركة فتح لـ«الدستور»: قرار سحب الجنسية أعلى درجات العنصرية للاحتلال

فلسطين: وقف عقوبات «بن غفير» الجماعية فى القدس مفتاح تحقيق التهدئة