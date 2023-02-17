الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ختام منافسات البطولة الدولية لخماسي كرة القدم للطلاب الوافدين بجامعة بنها

جريدة الدستور

اختتمت منافسات البطولة الدولية لخماسي كرة القدم للطلاب الوافدين التي استضافتها جامعة بنها بالتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، وتحت إشراف قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك خلال الفترة من 14 - 16 فبراير الجاري، تحت شعار "ادرس في مصر"، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 

وأشار الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها إلى إقامة المباراة النهائية وحفل الختام وتوزيع الجوائز بالصالة المُغطاة باستاد بنها الرياضي، بمشاركة وفود من جميع الدولة المُشاركة بالبطولة، مشيرًا إلى أن المباراة كانت بين السودان وفلسطين، وانتهت بفوز الفريق الفلسطيني بالبطولة ليحصد فريق السودان المركز الثاني في حين جاءت موريتانيا بالمركز الثالث وحصلت اليمن على المركز الرابع.

وأوضح رئيس جامعة بنها أن البطولة أقيمت تحت مِظلة مبادرة "ادرس في مصر"، التي تتبناها وزارة التعليم العالي من أجل جذب المزيد من الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن البطولة تهدف إلى تبادل الثقافات، وتوطيد العلاقات بين مختلف الشعوب، ودمج الطلاب الوافدين مع زملائهم المصريين بالجامعات.

الجدير بالذكر، أن البطولة شارك فيها 11 دولة، وهي "السودان (شاركت بفريقين)، جنوب السودان، بوركينا فاسو، الصومال، غينيا، كازاخستان، جزر القمر، موريتانيا، السنغال، إندونيسيا، اليمن"، وأقيمت الفعاليات على ملاعب جامعة بنها.

وفي سياق آخر فاز فريق كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان  بالمركز الثاني في مسابقة الابتكارات الخاصة بالسيارات الكهربائية التي أقيمت بمعرض القاهرة الدولي السابع  للابتكار 2023، بعد تقديم مشروع إبداعي يقوم على تحويل سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي إلى سيارة كهربائية بالكامل صديقة للبيئة، تحت إشراف الدكتور محمد ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية.

البحث العلمي الإدارة المركزية الابتكارات إدرس في مصر إله البطولة الدولية

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