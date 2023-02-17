ورش عمل للمخرجة الألمانية «آن زهرة بيراشد» بمهرجان الإسماعيلية

تنطلق فعاليات الدورة 24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في الفترة من 14 إلى 21 مارس 2023، والتي تحتفى بشكل خاص هذا العام بالفيلم "العابر للنوع" Hybrid والذى يعد واحد من أبرز الأنواع الفيلمية التي يلجأ إليها صناع الأفلام في العصر الحديث، حيث يجرى من خلالها المزج بين أكثر من نوع وشكل فيلمي داخل الفيلم الواحد، حيث يمزج صناعه بين الوثائقى والروائى والتحريك وفق رؤية الصانع بشكل إبداعي لتذوب الفواصل تمامًا ما بين الأشكال الرئيسية في صناعة الأفلام.

في هذا الإطار تبدأ فعاليات المهرجان هذا العام مبكرًا بالتعاون مع معهد جوته القاهرة ومركز الجيزويت الثقافى بالإسكندرية، بتنظيم ورشة عمل المخرجة الألمانية آن زهرة بيراشد التي تضم مسيرتها الفنية أعمالًا عابرة للنوع، ستقوم بعرض بعضها خلال الورشة للمتدربين للتعرف أكثر على هذا الشكل الفني، على أن تبدأ الورشة من القاهرة، في الفترة من 9 حتى 12 مارس الجاري من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة مساء بمعهد جوته بالدقي، ثم الإسكندرية في الفترة من 3 حتى 6 مارس الجاري من الساعة العاشرة صباحا حتي الثالثة مساء بمركز الجيزويت الثقافي الإسكندرية، على أن تستكمل بورشة ملحقة في الإسماعيلية لمجموعة مختارة من ورشتى القاهرة والإسكندرية لحضور الورشة في الإسماعيلية أثناء فعاليات المهرجان يديرها المخرجين إسلام كمال ومروان عمارة، وسوف تعقد الورشة باللغة الإنجليزية واجادتها شرط أساسى في التقديم بالاضافى إلى إهتمام المتقدمين بإخراج الأفلام أو فن صناعة الأفلام بوجه عام.

ويتم إرسال تفاصيل الورشة إلى المقبولين فقط عبر البريد الإلكتروني، وعلى من يرغب في الاشتراك بالورشة التقدم من خلال "[email protected]" قبل 28 فبراير الجاري.

يذكر أن المخرجة والكاتبة الالمانية "آن زهرة بيراشد" لها أفلام شهيرة مثل "٢٤ أسبوع" و"الطيار المساعد" الذي عرض في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي ٢٠٢١.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصير يقام تحت إشراف المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، ويترأس الدورة الـ24 للمهرجان الناقد عصام زكريا.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام ١٩٩١.