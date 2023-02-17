بـ3 ملايين جنيه.. ضبط 230 طربة حشيش بحوزة سائق بشمال سيناء

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن شمال سيناء من ضبط (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد) حال قيادته سيارة أجرة (تاكسى) بدائرة القسم وبحوزته (230 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جراما- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(3 ملايين جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.