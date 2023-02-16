موقف طريف بين إليسا يانكون والشناوي في برنامج «كابيتانو مصر»

حل كابتن محمد الشناوي، حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر، ضيفًا على حلقة الليلة من برنامج "كابيتانو مصر"، وذلك قبل مباراة كابتن مسعد نور، ويقوده كابتن عبد الستار صبري، وفريق حمادة إمام، ويقوده كابتن طارق السيد، في دوري الثمانية.

وفوجئ محمد الشناوي، أثناء تواجده في ملعب "كابيتانو مصر"، بكابتن إليسا يانكون، ابنة مدرب حراس مرمى النادي الأهلي والتي تتحدث العربية بطلاقة رغم أنها بلجيكية.

وقالت إليسا للشناوي: "أنت هنا ليه؟ أنت سيبت الأهلي وجيت هنا"، لير د عليها بالنفي ففوجئ بردها: "بابا عارف إنك هنا"، فقال الشناوي: "أيوة ولم يمنعني".

وأخبرته إليسا، إنها أصبحت حارسة مرمى وطلبت منه تسديد ركلة عليها بالجول، ولكنها لم تستطع صدها، وقامت هي بالتسديد عليه لتسجل هدف في مرماه.

تفاصيل البرنامج

برنامج "كابيتانو مصر"، مشروع أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأكبر مشروع لاكتشاف المواهب الشابة فى كرة القدم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف إجراء اختبارات لمواليد 2008، من أجل اختيار أفضل 11 لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، بهدف محاربة المحسوبية والوساطة التى تتخلل اختبارات الأندية لاختيار لاعبي فرق كرة القدم.