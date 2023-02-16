الجمعة 17 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

موقف طريف بين إليسا يانكون والشناوي في برنامج «كابيتانو مصر»

الشناوي وإليسا
الشناوي وإليسا

حل كابتن محمد الشناوي، حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر، ضيفًا على حلقة الليلة من برنامج "كابيتانو مصر"، وذلك قبل مباراة كابتن مسعد نور، ويقوده كابتن عبد الستار صبري، وفريق حمادة إمام، ويقوده كابتن طارق السيد، في دوري الثمانية.

وفوجئ محمد الشناوي، أثناء تواجده في ملعب "كابيتانو مصر"، بكابتن إليسا يانكون، ابنة مدرب حراس مرمى النادي الأهلي والتي تتحدث العربية بطلاقة رغم أنها بلجيكية.

وقالت إليسا للشناوي: "أنت هنا ليه؟ أنت سيبت الأهلي وجيت هنا"، لير د عليها بالنفي ففوجئ بردها: "بابا عارف إنك هنا"، فقال الشناوي: "أيوة ولم يمنعني".

وأخبرته إليسا، إنها أصبحت حارسة مرمى وطلبت منه تسديد ركلة عليها بالجول، ولكنها لم تستطع صدها، وقامت هي بالتسديد عليه لتسجل هدف في مرماه.

تفاصيل البرنامج

برنامج "كابيتانو مصر"، مشروع أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأكبر مشروع لاكتشاف المواهب الشابة فى كرة القدم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف إجراء اختبارات لمواليد 2008، من أجل اختيار أفضل 11 لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، بهدف محاربة المحسوبية والوساطة التى تتخلل اختبارات الأندية لاختيار لاعبي فرق كرة القدم.

كابيتانو مصر إليسا يانكون الشناوي كابتن محمد الشناوي النادي الأهلي

مواد متعلقة

الشناوي للاعبي «كابيتانو مصر»: محتاجين مواهب جديدة لمنتخب مصر

بسمة عطا تقود حلقة فنية للترفيه عن لاعبي «كابيتانو مصر»

الشيف شريف عفيفى: أتمنى «كابيتانو مصر» يوصلنا كأس العالم

النجم الكوميدى سامح حسين فى «كابيتانو مصر»: «كنت لعيب كورة كبير»

«بومبو» يتقدم على فريق «الجوهري» بهدف نظيف في «كابيتانو مصر»

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

موعد قبض معاشات شهر مارس 2023 في مصر.. تفاصيل

تراجع فائض صادرات ألمانيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية

إنقاذ طفل 12 عاما من تحت الأنقاض عقب مرور 260 ساعة من زلزال تركيا

غضب شعبى فى لبنان.. لماذا أشعل المحتجون النيران أمام منزل رئيس جمعية المصارف؟

اعتذار ساندرا نشأت عن عدم حضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

رحلة ألم.. حكايات خاصة من دفتر عطاء مرضى السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

محمد عبدالعزيز

فى مثل هذا اليوم رحل الأدباء

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الحادية والثلاثون ليوم الكرامة

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغى" لحل الأزمة اللبنانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة.. هل دخلت "أريحا" دائرة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؟

تداعيات قرار الكنيست بسحب جنسية الأسرى الفلسطينيين

أزمة «الإصلاح القضائى».. تظاهرات فى إسرائيل ضد نتنياهو